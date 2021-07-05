ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Щасливий татусь: Енріке Іглесіас показав старших дітей від Анни Курнікової

Новость на русском →
США, Понеділок 05 липня 2021 20:25
Щасливий татусь: Енріке Іглесіас показав старших дітей від Анни Курнікової Енріке Іглесіас (фото: instagram.com/enriqueiglesias)
Автор: RBC.UA

Відомий іспанський співак Енріке Іглесіас останнім часом зачастив зі зворушливими сімейними постами. Герой підліткових мрій доводить, що він вміє бути зразковим батьком.

Нове фото в особистому Instagram він присвятив своїм старшим дітям.

На життєрадісному знімку Енріке купається в басейні з трирічними двійнятами Ніколасом і Люсі. Співак корчить забавні пики, тримаючи малюків. Люсі у величезних окулярах явно розділяє настрій батька, а ось Ніколас чомусь не в захваті, що його фотографують. Проте знімок вийшов милим і веселим. І шанувальники просто засипали щасливого батька розчуленими коментарями.

Щасливий татусь: Енріке Іглесіас показав старших дітей від Анни Курнікової

Енріке Іглесіас зі старшими дітьми (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Нагадаємо, зі своєю коханою - російською тенісисткою Анною Курніковою - співак познайомився в 2002 році. Спортсменка брала участь у зйомках кліпу на пісню Escape, і після завершення творчого процесу пара просто не могла розлучитися. Правда, залишається невідомим факт, чи закріпили закохані свій союз офіційно. Вони навчилися віртуозно приховувати особисте життя від сторонніх.

Так, 16 грудня 2017 року у Енріке і Анни народилися близнюки - Ніколас і Люсі. І про вагітність тенісистки шанувальники не знали аж до появи малюків на світ. Так само було і з третьою дитиною пари: 30 січня 2020 року у Енріке і Анни народилася дочка Маша. Подія стала справжнім сюрпризом для всіх.

Читайте LITE в Google News
певец Енріке Іглесіас отец
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
ПриватБанк і Monobank автоматично спишуть гроші з рахунків українців: кому саме не пощастить
ПриватБанк і Monobank автоматично спишуть гроші з рахунків українців: кому саме не пощастить