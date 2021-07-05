Щасливий татусь: Енріке Іглесіас показав старших дітей від Анни Курнікової
Відомий іспанський співак Енріке Іглесіас останнім часом зачастив зі зворушливими сімейними постами. Герой підліткових мрій доводить, що він вміє бути зразковим батьком.
Нове фото в особистому Instagram він присвятив своїм старшим дітям.
На життєрадісному знімку Енріке купається в басейні з трирічними двійнятами Ніколасом і Люсі. Співак корчить забавні пики, тримаючи малюків. Люсі у величезних окулярах явно розділяє настрій батька, а ось Ніколас чомусь не в захваті, що його фотографують. Проте знімок вийшов милим і веселим. І шанувальники просто засипали щасливого батька розчуленими коментарями.
Енріке Іглесіас зі старшими дітьми (фото: instagram.com/enriqueiglesias)
Нагадаємо, зі своєю коханою - російською тенісисткою Анною Курніковою - співак познайомився в 2002 році. Спортсменка брала участь у зйомках кліпу на пісню Escape, і після завершення творчого процесу пара просто не могла розлучитися. Правда, залишається невідомим факт, чи закріпили закохані свій союз офіційно. Вони навчилися віртуозно приховувати особисте життя від сторонніх.
Так, 16 грудня 2017 року у Енріке і Анни народилися близнюки - Ніколас і Люсі. І про вагітність тенісистки шанувальники не знали аж до появи малюків на світ. Так само було і з третьою дитиною пари: 30 січня 2020 року у Енріке і Анни народилася дочка Маша. Подія стала справжнім сюрпризом для всіх.