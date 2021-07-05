Щасливий татусь: Енріке Іглесіас показав старших дітей від Анни Курнікової

Відомий іспанський співак Енріке Іглесіас останнім часом зачастив зі зворушливими сімейними постами . Герой підліткових мрій доводить, що він вміє бути зразковим батьком.

На життєрадісному знімку Енріке купається в басейні з трирічними двійнятами Ніколасом і Люсі. Співак корчить забавні пики, тримаючи малюків. Люсі у величезних окулярах явно розділяє настрій батька, а ось Ніколас чомусь не в захваті, що його фотографують. Проте знімок вийшов милим і веселим. І шанувальники просто засипали щасливого батька розчуленими коментарями.

Енріке Іглесіас зі старшими дітьми (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Нагадаємо, зі своєю коханою - російською тенісисткою Анною Курніковою - співак познайомився в 2002 році. Спортсменка брала участь у зйомках кліпу на пісню Escape, і після завершення творчого процесу пара просто не могла розлучитися. Правда, залишається невідомим факт, чи закріпили закохані свій союз офіційно. Вони навчилися віртуозно приховувати особисте життя від сторонніх.