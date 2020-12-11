Я зробив пропозицію іншій дівчині: учасник "Холостячки" змусив Мішину понервувати

Учасник реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Рибак заявив головній героїні Ксенії Мішиній, що зробив пропозицію іншій дівчині.

Так, в останньому ефірі 11 грудня Андрій познайомив Ксенію з мамою і сестрою. Ксенії рідні Андрія дуже сподобалися. Героїня шоу оцінила ніжні стосунки молодого чоловіка з мамою.

Вони зіграли в гру правда чи брехня, в якій Андрій розповів історію, що близько двох років тому зробив пропозицію іншій дівчині, але коли робив, переплутав її ім'я.

Рідні Андрія і Ксенії на кілька секунд задумалися, проте все ж припустили, що це брехня. Хлопець підтвердив, що такого ніколи не було – пропозицій він не робив і тим більше ім'я дівчинки не забував.

І хоча Андрій Рибак знову мало не спровокував скандал своїм провокаційним питанням, всі досхочу посміялися.

Андрій Рибак

Цікаво, що Ксенія стала першою дівчиною, яку хлопець познайомив зі своїми рідними. Мама навіть пожартувала, що до цього часу подумувала, що "з Андрієм щось не так".

Нагадаємо, що радіоведучий Андрій Рибак в минулому ефірі спровокував великі розборки. Він зізнався Ксенії Мішиній в коханні, але заявив, що до проекту дав обіцянку іншій дівчині бути з нею. Але це ще не все – Андрій спілкувався з цією дівчиною (її звуть Аліна) в перші тижні проекту. Однак потім все змінилося, коли Андрій почав відчувати почуття до "Холостячки". Незважаючи на це Ксенія залишила Андрія на проекті, а от ресторатор Євген Ковтуненко шоу покинув.

Раніше український астролог розповіла про сумісність "Холостячки" Ксенії Мішиної в коханні, сексі і житті з учасниками, що залишилися.