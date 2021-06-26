"Зробила з себе чортзна-що": Нікітюк поставила на місце критиків в мережі зізнаннями про зміни
Леся Нікітюк перебуває під пильною увагою мільйонної аудиторії свого фотоблогу і вірних підписників в мережі – за її життям з цікавістю стежать шанувальники, які люблять ведучу за фірмовий гумор і відкритість. Правда, нещодавно Леді Ле відчула і зворотний бік слави - її сторінку в соцмережі зламали, але хакер так і не знайшов компромат!
Цього разу Леся вирішила торкнутися теми змін у собі, адже вона стала часто читати і чути, що змінилася і стала іншою. Про це зірка написала пост в Instagram.
Леді Ле позувала в трендовому костюмі вільного крою смарагдового відтінку з великою декоративною трояндою на лацкані. У коментарях до посту шанувальники навіть порівняли Лесю з лісовою Мавкою.
"Люди кажуть, що я вже не та.... "От колись була Леся, а зараз зробила з себе чорті шо!" Ви теж так вважаєте? Мені здається, людям владстиво змінюватись і бажано на краще.
Конкретно в мене змінилося від що:
- стало трошки більше грошей (на телефоні)
- трошки менше целюліта ( цього літа)
- і трошки більше квадратних метрів", – перерахувала Леді Ле.
Леся Нікітюк дала відсіч критикам (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Підписники Леді Ле запевнили її, що зміни на краще – це завжди тільки плюс, а на думку злостивців не варто звертати уваги – всім не догодиш. Знайшли, правда, і ті, хто порахував, що Леся "підхопила зіркову хворобу" і "стала багато кривляться", але такі були в меншості.
- Ти ідеальна, і те, що ти змінюєшся - це нормально, це класно, тому що стаєш ще краще, ти в серці назавжди у мільйонів
- Яка була, така і залишилася
- Красуня
- Ти розумничка
- Одна з кращих
- Зміни помітні тільки в кращу сторону, дійсно, людям важливо змінюватися на краще. А те, що це може комусь не подобатися, то тільки їх.
- Я бачу все теж світлу дівчину і дуже добру людину
- У нас такі люди, ніколи нікому не догодиш ... не звертай увагу
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк влаштувала парад ефектних образів і вразила "сюрпризом" в сукні нареченої.