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"Зробила з себе чортзна-що": Нікітюк поставила на місце критиків в мережі зізнаннями про зміни

Новость на русском →
Субота 26 червня 2021 16:17
"Зробила з себе чортзна-що": Нікітюк поставила на місце критиків в мережі зізнаннями про зміни Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк перебуває під пильною увагою мільйонної аудиторії свого фотоблогу і вірних підписників в мережі – за її життям з цікавістю стежать шанувальники, які люблять ведучу за фірмовий гумор і відкритість. Правда, нещодавно Леді Ле відчула і зворотний бік слави - її сторінку в соцмережі зламали, але хакер так і не знайшов компромат!

Цього разу Леся вирішила торкнутися теми змін у собі, адже вона стала часто читати і чути, що змінилася і стала іншою. Про це зірка написала пост в Instagram.

Леді Ле позувала в трендовому костюмі вільного крою смарагдового відтінку з великою декоративною трояндою на лацкані. У коментарях до посту шанувальники навіть порівняли Лесю з лісовою Мавкою.

"Люди кажуть, що я вже не та.... "От колись була Леся, а зараз зробила з себе чорті шо!" Ви теж так вважаєте? Мені здається, людям владстиво змінюватись і бажано на краще.
Конкретно в мене змінилося від що:

  • стало трошки більше грошей (на телефоні)
  • трошки менше целюліта ( цього літа)
  • і трошки більше квадратних метрів", – перерахувала Леді Ле.

&quot;Зробила з себе чортзна-що&quot;: Нікітюк поставила на місце критиків в мережі зізнаннями про зміни

&quot;Зробила з себе чортзна-що&quot;: Нікітюк поставила на місце критиків в мережі зізнаннями про зміни

Леся Нікітюк дала відсіч критикам (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники Леді Ле запевнили її, що зміни на краще – це завжди тільки плюс, а на думку злостивців не варто звертати уваги – всім не догодиш. Знайшли, правда, і ті, хто порахував, що Леся "підхопила зіркову хворобу" і "стала багато кривляться", але такі були в меншості.

  • Ти ідеальна, і те, що ти змінюєшся - це нормально, це класно, тому що стаєш ще краще, ти в серці назавжди у мільйонів
  • Яка була, така і залишилася
  • Красуня
  • Ти розумничка
  • Одна з кращих
  • Зміни помітні тільки в кращу сторону, дійсно, людям важливо змінюватися на краще. А те, що це може комусь не подобатися, то тільки їх.
  • Я бачу все теж світлу дівчину і дуже добру людину
  • У нас такі люди, ніколи нікому не догодиш ... не звертай увагу

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк влаштувала парад ефектних образів і вразила "сюрпризом" в сукні нареченої.

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