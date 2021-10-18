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Зроблені з любов'ю: Слава Камінська показала сімейну ідилію очима екс-чоловіка

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Києва, Понеділок 18 жовтня 2021 14:42
Зроблені з любов'ю: Слава Камінська показала сімейну ідилію очима екс-чоловіка Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка, колишня солістка "НеАнгелів" Слава Камінська підкорила мережу яскравими осінніми знімками зі своїми сином і донькою, при цьому кадри були зроблені її колишнім чоловіком Едгаром Камінським.

Атмосферну сімейну ідилію артистка показала у себе в Instagram.

Фото були зроблені в ботанічному саду в Києві. 37-річна Камінська позує в зеленому спортивному костюмі і пальто в чорно-зелену клітку.

Зроблені з любов'ю: Слава Камінська показала сімейну ідилію очима екс-чоловікаЗроблені з любов'ю: Слава Камінська показала сімейну ідилію очима екс-чоловіка

Її 5-річна дочка Лаура була одягнена в жовтий костюм і чорну жилетку і мило притискалася до мами. Був на прогулянці і син співачки Леон.

Зроблені з любов'ю: Слава Камінська показала сімейну ідилію очима екс-чоловікаЗроблені з любов'ю: Слава Камінська показала сімейну ідилію очима екс-чоловікаЗроблені з любов'ю: Слава Камінська показала сімейну ідилію очима екс-чоловікаЗроблені з любов'ю: Слава Камінська показала сімейну ідилію очима екс-чоловіка

Слава Камінська підкорила осінніми кадрами з прогулянки з дітьми і колишнім чоловіком (фото: instagram.com/babaslavka)

Яскравими і колоритними знімками Славу порадував колишній чоловік, який часто проводить з ними час.

"Неділя, photo by @edgar_kaminskyi", - підписала фото зірка.

Фолловери в черговий раз захопилися відносинами колишнього подружжя і залишили їм багато приємних слів в коментарях.

  • Такі класні
  • З такою любов'ю ці фото зроблені... Коли дії дійсно говорять більше, ніж слова
  • Які ж красиві його очима!
  • Такі діти красиві виходять тільки в любові!!! Ви великі молодці за те, що полюбили один одного!
  • Як красиво вас бачить Едгар! Пофіг, що колишній, але з вдячністю за таких діток!
  • Фото які, а фотограф який молодець
  • Нереальна крута сім'я
  • Неймовірно красиві і милі фото
  • Прекрасна сім'я

Раніше ми писали, що Слава Камінська розчулила мережу сімейним фото з колишнім чоловіком.

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Слава Камінська
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