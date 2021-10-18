Зроблені з любов'ю: Слава Камінська показала сімейну ідилію очима екс-чоловіка
Українська співачка, колишня солістка "НеАнгелів" Слава Камінська підкорила мережу яскравими осінніми знімками зі своїми сином і донькою, при цьому кадри були зроблені її колишнім чоловіком Едгаром Камінським.
Атмосферну сімейну ідилію артистка показала у себе в Instagram.
Фото були зроблені в ботанічному саду в Києві. 37-річна Камінська позує в зеленому спортивному костюмі і пальто в чорно-зелену клітку.
Її 5-річна дочка Лаура була одягнена в жовтий костюм і чорну жилетку і мило притискалася до мами. Був на прогулянці і син співачки Леон.
Слава Камінська підкорила осінніми кадрами з прогулянки з дітьми і колишнім чоловіком (фото: instagram.com/babaslavka)
Яскравими і колоритними знімками Славу порадував колишній чоловік, який часто проводить з ними час.
"Неділя, photo by @edgar_kaminskyi", - підписала фото зірка.
Фолловери в черговий раз захопилися відносинами колишнього подружжя і залишили їм багато приємних слів в коментарях.
- Такі класні
- З такою любов'ю ці фото зроблені... Коли дії дійсно говорять більше, ніж слова
- Які ж красиві його очима!
- Такі діти красиві виходять тільки в любові!!! Ви великі молодці за те, що полюбили один одного!
- Як красиво вас бачить Едгар! Пофіг, що колишній, але з вдячністю за таких діток!
- Фото які, а фотограф який молодець
- Нереальна крута сім'я
- Неймовірно красиві і милі фото
- Прекрасна сім'я
Раніше ми писали, що Слава Камінська розчулила мережу сімейним фото з колишнім чоловіком.