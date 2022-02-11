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"Зроблю щасливою себе": Кім Кардашьян дала інтерв'ю для Vogue

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США, П'ятниця 11 лютого 2022 08:36
"Зроблю щасливою себе": Кім Кардашьян дала інтерв'ю для Vogue Кім Кардашьян у фотосесії Vogue (фото: instagram.com/kimkardashian/)
Автор: Сергій Кулик

41-річна зірка реаліті-шоу взяла участь у фотосесії разом з чотирма дітьми і дала інтерв'ю. У ньому Кім Кардашьяна розповіла про причини розлучення з Каньє Уестом, життя після нього і свої бажання.

Відповіді знаменитості публікує Vogue.

Кардашьян зізналася, що за останні кілька років у неї змінилися життєві пріоритети, тому вона почала більше піклуватися про власний комфорт, а життя з чоловіком це не передбачало.

"Так довго я робила те, що робило інших людей щасливими. За останні два роки я вирішила, зробити щасливою себе. І навіть якщо це викликало зміни і стало причиною мого розлучення, я думаю, важливо бути чесним з самим собою щодо того, що дійсно робить вас щасливим. Я вибрала себе.", - пояснила вона.

"Я збираюся добре харчуватися. Я збираюся займатися спортом. Я збираюся отримувати більше задоволення, проводити більше часу зі своїми дітьми і людьми, які роблять мене щасливою. Я також збираюся відкласти свій телефон подалі", - ділиться Кім своїми планами на майбутнє.

Кім розповіла, що розуміє як травмує дітей їх розставання з колищнім. Однак незважаючи на останні розбіжності, зірка впевнена, що у неї вийде вибудувати здорові стосунки з чоловіком заради спільного виховання дітей.

"Твій колишній може завдавати тобі біль, ти можеш злитися на нього, але перед дітьми я завжди буду говорити: "Ваш тато найкращий". Завжди будьте головною підтримкою для другого з батьків, не дивлячись ні на що", - повідомила телезірка.

Каньє досить швидко відреагував на інтерв'ю, виклавши фотографії дітей у себе в Instagram.

"Боже, возз'єднай нашу сім'ю знов", - підписав свій пост репер.

Раніше ми писали, що Каньє Вест влаштував вечірку і запросив двійника Кім Кардашьян.

Також ми згадували про те, що Каньє Уест видалив з Instagram всі пости з Кім Кардашьян і дітьми, звинувативши її в наклепі

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Канье Уэст Кім Кардашян
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