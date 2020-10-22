Може собі дозволити: схудла Адель показала фігуру в ультрамодному вбранні

Зірка обирає денім

Британська співачка Адель за останні пару років наробила багато галасу в мережі. Спочатку вона приголомшила фанатів новиною про розлучення з чоловіком Саймоном Конеккі. Розрив дався 32-річній знаменитості вкрай нелегко, співачка навіть перестала записувати нові треки. Однак з плином часу життя прийшло в звичне русло. Адель зайнялася кар'єрою, а заодно і своїм зовнішнім виглядом. За відносно короткий термін пишнотіла знаменитість перетворилася в дівчину з витонченою фігурою. У перший час зірку просто не впізнавали, адже в цілому вона скинула близько 45 кілограмів.

Новий образ Адель (фото: instagram.com/adele)

Також незабаром Адель порадує фанатів поверненням в шоу-бізнес. Вона готує справжній сюрприз, виступивши в ролі телеведучої. До запуску шоу залишилися лічені дні, і співачка весь час присвячує цьому проекту. Але і на блоз вона також знаходить час, хоч зрідка радуючи шанувальників оновленнями.

Цього разу зірка показала фото, де вона позує за столиком кафе, зайнята роботою. Одягнена Адель в стильний і затишний аутфіт з деніму. Об'ємна джинсова куртка мішковатого фасону практично повністю приховує тіло знаменитості. Тим не менш, таке вбрання можуть дозволити собі далеко не всі, адже саме на струнких дівчатах воно виглядає максимально ефектно. Завершують образ ботильйони на шпильці, а також великі золоті сережки і чорна захисна маска. Волосся Адель зібрала в низький пучок. Виглядає зірка просто і стильно, за що отримала масу компліментів від відданих фанатів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що серце Адель, за чутками, більше не вільне.