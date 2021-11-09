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Я себе ненавиділа: Емілі Ратаковскі розповіла про пережите в 15 років насильство

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Вівторок 09 листопада 2021 14:35
Я себе ненавиділа: Емілі Ратаковскі розповіла про пережите в 15 років насильство Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Напередодні старту продажів своєї першої книги "Моє тіло" (My Body) 30-річна Емілі Ратаковскі підігріває до неї інтерес. Так, раніше дівчина вже розповіла про складні пологи, описавши процес в фарбах. А тепер вирішила поділитися розповіддю про перший сексуальний контакт.

У книзі Емілі описує цей досвід як вкрай негативний, тому що до сексу її примусив бойфренд без її згоди. Емілі було 15, а хлопцеві на ім'я Оуен - 16.

"Чому 15-річна я не кричала тоді на все горло? Хто навчив мене мовчати? Я ненавиділа себе. Я нікому не розповідала, що сталося з Оуеном в ті вихідні. Це був секс без згоди. Я була така молода. У мене навіть не було сексу до цього", - згадує на сторінках книги Ратаковскі.

Я себе ненавиділа: Емілі Ратаковскі розповіла про пережите в 15 років насильствоЕмілі в юності (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, це не перший раз, коли Емілі Ратаковскі розповідає про сексуальне насильство. Раніше вона вже повідала, що в 2012 році під час зйомок у відвертій фотосесії для журналу Darius її домагався американський фотограф Джонатан Ледер. На той момент їй було 20 років. За словами Емілі, він був грубий з нею і заподіяв біль, це стало травмою на довгий час, але вона теж мовчала.

Пізніше Емілі усвідомила, що її тіло в модному середовищі сприймається як товар. Незважаючи на успіхи і популярність, вона стала нещасною. Ці роздуми і підштовхнули молоду маму написати книгу.

Раніше ми писали про найвідоміших мам, які оголюються в мережі. Серед них і Ратаковські.

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