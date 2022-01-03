ru ua
Пн, 03 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сєдокову запідозрили у вагітності, вона висловилася про порушену обіцянку і її наслідки

Новость на русском →
Понеділок 03 січня 2022 15:50
Сєдокову запідозрили у вагітності, вона висловилася про порушену обіцянку і її наслідки Анна Сєдокова з чоловіком (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Styler

Анна Сєдокова нещодавно стурбувала шанувальників натяком на зміни в житті і проблеми, які вибили співачку з колії, але вона стійко трималася. Фани злякалися, що особисте життя співачки дало тріщину, але артистка переконала їх гарячими фото з чоловіком Янісом Тіммою.

Тепер же Анна заінтригувала відео у відвертій сукні. Після публікації ролика в Instagram її запідозрили у вагітності!

На відео Сєдокова плавно рухається у червоного спорткара. На ній - чорне блискуче плаття-міді з вирізами з боків. Уважні підписники побачили зміни у фігурі Анни. Вони помітили акуратний животик і вирішили, що співачка вчетверте вагітна!

  • Пупсик напевно буде
  • Ну і пузик
  • У цій сукні у Вас немає талії... не ваш фасон…
  • Вона вагітна. Ви про що?
  • Аня, ну скажіть нам вже, будь ласка, це так тканина лягла або животик?
  • Беременулька
  • Пузик
  • По ходу, вагітна
  • Вітаю з малюком

Чоловік Сєдокової також опублікував в Instagram фото з дружиною, зроблене в США, куди прилетіла сім'я на зимові канікули. На знімку не видно фігури співачки, тому стверджувати, що Анна в положенні поки рано.

"Давайте мріяти масштабно 2022. Полетіли!"- залишив підпис англійською мовою чоловік співачки.

Сєдокову запідозрили у вагітності, вона висловилася про порушену обіцянку і її наслідки

Анна Седокова з чоловіком прилетіли в США на канікули (фото: instagram.com/annasedokova)

Анна також виклала історію новорічного протистояння і похвалилася невеликим досягненням, яке допоміг здійснити коханий.

Вона супроводила текст фото з сином Гектором з аеропорту і декількома відео. У кадрі Анна відображена в рожевому комплекті об'ємної фактури - облягаюча спідниця з високою талією і топ.

"Діло було так: ми вирішили 31 грудня провести (ні не в лазні) а... в літаку.
Вилітати потрібно було о 7 ранку і летіти 12 годин. Порушити дані собі ж обіцянки ніколи не літати вдень з дітьми на такі далекі відстані, мене змусив чоловік", - розповіла вона.


Яніс розробив план, згідно з яким Гектор не спить всю ніч, але потім весь день в літаку спить і перелаштовується відразу на час в Майамі.

"І план спрацював. У літаку ми спали всі. І так добре, що я навіть проспала свій робочий телефон. Але ми забули, що нас ще чекала новорічна ніч. Отже, о 10 вечора ми були просто ніякими", - розповіла про побічний ефект затії Сєдокова.

Підбадьоритися Ганні та її сонній родині допоміг Дмитро Монатік, який якраз гастролює по США і давав один зі своїх концертів.

Нагадаємо, що раніше Анна Сєдокова скаржилася на поведінку молодшої дитини.

Читайте LITE в Google News
Ганна Сєдокова
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Штормовий вітер і хуртовини: в яких областях України буде небезпечна погода
Штормовий вітер і хуртовини: в яких областях України буде небезпечна погода