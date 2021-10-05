Як заощадити і не поправитися: дружина Комарова розповіла про свій осінній раціон

23-річна дружина відомого українського телеведучого Дмитра Комарова, модель і ведуча Олександра Кучеренко розповіла, чим харчується восени, щоб не набрати вагу, а заодно і заощадити. Вона зазначила, що дотримується принципу - чим простіша їжа, тим вона корисніша.

Про вміст свого холодильника Олександра докладно повідомила в Instagram.

"Продукти намагаюся вибирати сезонні, щоб вони давали максимум свого смаку і вітамінів", - поділилася Кучеренко, додавши миле фото біля відкритого холодильника.

"Осінь - найкращий час урізноманітнити свій раціон здоровою їжею, і непогано заощадити", - додала вона.

Олександра Кучеренко розкрила секрети свого харчування восени (фото: instagram.com/aakucherenko)

Далі "Міс Україна 2016" розповіла, чим наповнює свій холодильник восени:

Гарбуз. У супі-пюре, салаті, випічці або просто зварений чи запечений - це вітамінна бомба! І імунітет зміцнює, і схудненню сприяє, і покращує стан шкіри, і ммм як смачно!

Гранатовий сік. Для тих, хто не любить возитися з очищенням граната, найкраще купувати натуральний свіжий сік. Навіть не перерахувати всіх його корисних властивостей - гранат використовується для лікування всіх хвороб, а ще як імуностимулятор, антиоксидант і навіть косметичний засіб.

Цвітна капуста. Стейк з капусти - одна з найулюбленіших страв Олександри. Смачно її можна приготувати в духовці, у вигляді запіканки. У будь-якому випадку цей овоч - джерело незамінних мікроелементів.

Гриб. Тут можна не розповідати, краще просто вдихнути цей аромат. Ну і, звичайно, не помилитися з видом.

Олександра Кучеренко намагається годувати чоловіка смачною і корисною їжею (фото: instagram.com/aakucherenko)

Журавлина. Наш рідний суперфуд. Додавайте її в кожен свій сніданок.

Хурма. Один із чемпіонів за кількістю вітамінів і антиоксидантів. Не фрукт, не овоч, а знову - ягода. Але рекомендують її вживати не частіше 2-3 разів на тиждень.

Кисломолочні продукти. Це пребіотики, що створюють кишечнику фон для імунітету, який так важливо підтримувати в період холодів і вірусів.

"Восени різко холоднішає, і фізіологічно в організмі починають накопичуватися жирові запаси - тому можна легко набрати вагу. Ще б пак - скільки ж є всього смачного)) Але міра потрібна в усьому - і щоб корисне не зашкодило", - підсумувала Кучеренко.