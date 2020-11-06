ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Секрети перестають бути секретами: "холостячка" Мішина заінтригувала заявою і маловідомим фактом про себе

Новость на русском → П'ятниця 06 листопада 2020 13:37
Секрети перестають бути секретами: "холостячка" Мішина заінтригувала заявою і маловідомим фактом про себе Мішина ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Ольвія Агаркова

Актриса розповіла те, про що мало хто знає

Холостячка Мішина Ксенія прийшла на проект шукати свою любов і другу половинку. Навколо персони актриси вже киплять неабиякі пристрасті, а претенденти на її руку та серце не гребують нічим. Так, один з учасників реаліті вкрав красуню з-під носа у конкурента. Але щоб вразити ефектну й вимогливу зірку потрібно дуже постарться. Так, напередодні виходу в ефір на каналі СТБ третьеого епізоду, Ксенія вирішила поділитися невеликим анонсом і заінтригувати шанувальників.

Вона опублікувала в Instagram фото в элегатном і спокусливому бедевом платті-футлярі з відкритими плечима, макіяж – приодній і підкреслює натуральну красу Ксенії.

Секрети перестають бути секретами: &quot;холостячка&quot; Мішина заінтригувала заявою і маловідомим фактом про себе

Мішина Ксенія розповіла про інтриги на проекті (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Ось і ще один тиждень пролетів. У "Холостячці" нові пристрасті розпалюються, ваші ставки змінюються, секрети перестають бути секретами і ніхто не знає, що чекає нас попереду. Сьогодні нова серія, новий виклик для кожного учасника і для мене теж. І все ж, я сподіваюся, ви, як і я вірите в те, що, врешті-решт, переможе любов!" - звернулася до шанувальників вона.

Також холостячка вирішила поділитися маловідомим фактом про себе – вона виявилася завзятою кермувальницею:

"Я є фанатом водіння. Нещодавно я придбала автомобіль, про який давно мріяла і тепер його чекаю. Я обожнюю водити машину і вожу вже багато років". Поки актриса взяла машину в прокат.

Секрети перестають бути секретами: &quot;холостячка&quot; Мішина заінтригувала заявою і маловідомим фактом про себе

Мішина Ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, що раніше Мішина Ксенія показала, чим її порадував один з учасників Холостячки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Ксения Мишина Холостячка
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Київ на межі потрапляння в "червону" зону, - Ляшко
Андрій Козловськийредактор стрічки новин Київ на межі потрапляння в "червону" зону, - Ляшко