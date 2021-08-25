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Сімдесят метрів пір'я і ручна робота: Полякова в образі білого лебедя вразила шанувальників

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Середа 25 серпня 2021 17:52
Сімдесят метрів пір'я і ручна робота: Полякова в образі білого лебедя вразила шанувальників Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Ольвія Агаркова

Оля Полякова вміє вражати шанувальників. Співачка відрізняється яскравими сценічними образами і вбраннями, не боїться експериментувати і змінюватися. Особливо, якщо це стосується її творчої діяльності. Артистка однаково гарна в крихітному бікіні і розкішному вбранні на червоній доріжці. Так, на масштабному концерті на честь 30-ї річниці Незалежності України зірка з'явилася в несподіваному образі і підкорила глядачів.

Фото у вбрані білого лебедя Оля поділилася в Instagram.

Співачка одягла білосніжну сукню з відкритими плечима, прикрашену великими пір'ям – ексклюзивне вбрання авторства Андре Тана. Її голову вінчав головний убір з пір'я. Помітний елемент - яскраво-червона троянда на грудях. Вона зробила макіяж з акцентом на очі - блискучі тіні-пігменти і широкі розмашисті стрілки.

Сімдесят метрів пір'я і ручна робота: Полякова в образі білого лебедя вразила шанувальників

Сімдесят метрів пір'я і ручна робота: Полякова в образі білого лебедя вразила шанувальників

Сімдесят метрів пір'я і ручна робота: Полякова в образі білого лебедя вразила шанувальників

Сімдесят метрів пір'я і ручна робота: Полякова в образі білого лебедя вразила шанувальників

Оля Полякова показала свій символічний неординарний образ (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Вчора був неймовірно важливий концерт на НСК "Олімпійський" "Незалежність у твоїй ДНК", який об'єднав нас ще сильніше .... Кожна пісня була заспівана до сліз і посмішки! Для мого номера Андре Тан спеціально створював легке, витончене плаття, яке б нагадувало тендітну пташку, а головний убір доповнював весь образ. У пошитті було використано 70 метрів пір'я, кожен ярус на корсеті і головному уборі викладений, скомпонований по довжині пера і зшитий вручну. Ви напевно помітили яскраву деталь на сукні -це червона квітка, що символізує печаль, розбите дівоче серце. Нам вийшло вас здивувати?"- поцікавилася співачка у шанувальників.

Образ Олі явно припав до смаку Лілії Подкопаєвій, Лесі Нікітюк і Наді Дорофєєвій. "Ольчик, ти була чудова", - констатувала фешн-фотограф Соня Плакидюк.

Шанувальники не могли стримати захват. Вони в один голос заявили, що співачці дуже личить ліричний репертуар українською, їх зачарував її голос і професіоналізм, а також вони відзначили неординарне вбрання і образ Королеви ночі, яка зуміла розкритися по-новому.

Так, зірка виконала пісню авторства Юрія Рибчинського - "Чарівна скрипка".

  • Завжди різна і креативна, найкраща, браво
  • Дуже круто і красиво
  • Розкішна
  • Прекрасна
  • Неймовірний образ!
  • Вміє здивувати. Чудово!
  • Дуже красивий і ніжний образ! Вам личить!
  • Білий лебідь
  • Яка ви тут мила

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова підкорила квітучим виглядом на фото з донькою.

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Оля Полякова
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