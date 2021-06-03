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Сімейна ідилія: Ірина Шейк і Бредлі Купер возз'єдналися на прогулянці з донькою

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Нью-Йорк, Четвер 03 червня 2021 20:21
Сімейна ідилія: Ірина Шейк і Бредлі Купер возз'єдналися на прогулянці з донькою Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ірина Шейк і Бредлі Купер останнім часом стали дуже часто з'являтися на публіці разом. І хоча пара давно розставила всі крапки над і, шанувальників все одно збиває з пантелику такий стан речей.

Один з недавніх виходів пари на прогулянку з донькою викликав нові розмови про возз'єднання сім'ї.

Ірина і Бредлі вирушили на спільну прогулянку із дочкою Леєю. Парочка, як завжди, вибрала стильні вбрання. Ірина одягла бежеву міні-сукню з рядом гудзиків, а також чоботи з широкими халявами. Бездоганне доповнення до неї - сумочка на широкій ручці такого ж відтінку і сонцезахисні окуляри. Купер вийшов на прогулянку в темно-синіх джинсах, а також синій футболці з принтом. А свою дочку вони вбрали в костюм принцеси - рожеве платтячко з піною оборок, яке доповнили блакитна пов'язка у волоссі і білі колготки з босоніжками. По всій видимості, малятко відмінно провела день за іграми: на її обличчі красувався аквагрим.

Сімейна ідилія: Ірина Шейк і Бредлі Купер возз'єдналися на прогулянці з донькоюСімейна ідилія: Ірина Шейк і Бредлі Купер возз'єдналися на прогулянці з донькоюСімейна ідилія: Ірина Шейк і Бредлі Купер возз'єдналися на прогулянці з донькоюСімейна ідилія: Ірина Шейк і Бредлі Купер возз'єдналися на прогулянці з донькоюІрина Шейк з єкс-коханим і донькою (фото: скрін instagram.com/cam_mood)

До слова, Бредлі завжди намагається знайти розвагу для своєї єдиної дочки. Під час карантину він виявляв всю свою фантазію.

"Я був з дочкою, мамою і двома собаками, і ми не виходили з дому. Ми живемо в маленькому таунхаусі. На щастя, там є задній двір. А я ніби працював у дитячому садку, де була тільки одна дитина", - розповів він.

Також ми писали, що нещодавно Ірина підкорила мережу стрункою фігурою в ефектній міні-сукні.

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