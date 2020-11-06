Сімейна ідилія: Вікторія Бекхем показала, як весело рятується від холодів з чоловіком і дітьми

Зірка показала родинне свято

Вікторія Бекхем обожнює постити теплі сімейні фото з коханим чоловіком Девідом і дітьми. Цього разу дружна сім'я вирішила провести вечір на повітрі, гріючись біля вогню. А також готуючи свої улюблені сендвічі з печива, шоколаду та маршмелоу. Фото і відео з процесу запостила у себе як сама британська ікона стилю, так і екс-футболіст. Девід також виклав в мережу знімки своїх дітей. Так, на святі точно був 15-річний Круз і 9-річна улюблениця всієї родини Харпер Севен. Не залишив 45-річний красень своїх фанатів і без власного селфі.

Сім'я зібралася на пікнік (фото: instagram.com/victoriabeckham; instagram.com/davidbeckham)

Поки члени знаменитої династії веселяться, зігріваючись біля родинного вогнища, старший Брукліна – займається тим, що будує свій власний. Так, вони з нареченою Ніколою Пельтц не розлучаються буквально ні на крок. На честь Хеллоуїна закохана парочка запостила кілька фото, де постали в образах панків. Нікола одягла відвертий топ з глибоким декольте, а на плече приклеїла перекладне тату. Як і її наречений, дівчина зробила кілька рожевих пасом волосся. Що ж, закохані явно відмінно проводять час в компанії один одного!

Молодята обожнюють один одного (фото: instagram.com/brooklynbeckham/)

До речі, не так давно стало відомо, що весілля Бруклін і Нікола вирішили перенести. Причому відразу до 2022-го року. Такі зміни пов'язані, в першу чергу, з коронавірусом. Пара не хоче ризикувати здоров'ям близьких. По-друге ж, торжество планується настільки пишним, що на його підготовку знадобилося більше часу, і до вересня 2021-го, як планували спочатку закохані, вони не встигнуть.

Раніше ми писали, що Вікторія та Девід Бекхеми вже підготували старшому синові розкішний подарунок на весілля.