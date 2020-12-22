ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сім'я - це головне: Демі Мур показала миле фото з дорослими дітьми

Новость на русском → Вівторок 22 грудня 2020 18:28
Сім'я - це головне: Демі Мур показала миле фото з дорослими дітьми Демі Мур з донькою (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Lite

Демі Мур відома своєю любов'ю до реалістичних життєвих кадрів. Вона намагається показувати домашній побут, свої фото без фотошопу і "прикрас", а також обожнює ділитися з фанатами знімками з дорослими доньками. Не так давно вона згадала літню прогулянку, куди вирушила з ними. А тепер настав час зимових розваг.

Сім'я - це головне: Демі Мур показала миле фото з дорослими дітьми
Демі Мур з сім'єю (фото: instagram.com/demimoore)

Демі показала фото, на якому сім'я гуляє по лісі. Всі вони одягнені тепло, так що напевно подарували собі цілий день на свіжому повітрі. Сама голлівудська зірка приміряла чорний стьобаний пуховик, сірі штани і комфортні черевики. Одна з її дочок також приміряла куртку практично до п'ят, а друга – стильний комбінезон з блискучого матеріалу з хутряною облямівкою. Компанія прихопила з собою і домашніх улюбленців.

"Сімейний сніжний день", - написала екс-дружина Брюса Уілліса під знімком. "Прекрасна сім'я", "Дуже мило", "Ви найкращі", "Я люблю вас всіх", "Прекрасна мама і дочки. Сім'я, благословенна Богом", "А де ж Брюс?", - у відповідь посипалися коментарі.

Нагадаємо, Міцний Горішок провів з Демі мур і дочками від першого шлюбу весь весняний карантин. Але тепер він вирішив присвятити час нинішній дружині і молодшим дочкам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Брюс Уиллис актриса модель Деми Мур
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Іран передав Україні фінальний звіт про катастрофу МАУ
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин Іран передав Україні фінальний звіт про катастрофу МАУ