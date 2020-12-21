Родина Софії Ротару "влипла" в скандал зі знімком з Криму
Син Софії Ротару - Руслан Євдокімов потрапив у скандал в мережі. На цей раз сина знаменитої співачки звинуватили в тому, що він не вказав геомітку на опублікованому фото. Річ у тому, що Руслан опублікував Instagram знімок з Криму. На ньому сім'я на яхті відпочиває на морі. Але ось геолокацію син артистки вказати забув.
"Це був прекрасний час і відпочинок. Ще мені дуже подобається Сонечка, яка пірнула у воду у воду в момент зйомки", - підписав кадр Євдокимов.
Зазначимо, що на яхті розвивається український прапор. В коментарях підписники дорікнули Руслану, що все-таки треба вказувати, що Крим - це Україна. На що син Ротару відповів, що знімок зроблено 10 років тому. На палубі сидить Софія Михайлівна, а ноги, що стирчать з води, належать Софі-молодшій (внучці співачки). Тоді вона була ще підлітком.
Софія Ротару з сином та онукою на яхті в Криму (фото: instagram.com/rus_evdokimenko)
В коментарях деякі росіяни написали, що сенсу немає, що "Крим їх".
- Крим на жаль не наш! Відписуюся, не можна однією п **ою сидіти на двох стільцях.
- Дуже хочеться в Гурзуф!
- Веселий рибалка. І яке вдале попадання в кадр Софії-молодшої.
- Як бісить фраза "Крим наш!", який сенс що він наш.
- Яка краса! Як любила проводити там всі відпустки!
- Дивовижна фотографія!
Як ми раніше писали, Софія Ротару вирішила продати свій розкішний готель "Вілла Софія" в Криму. За готель на дванадцять номерів в Ялті артистка просить ні багато ні мало - 25 млн євро.