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Родина Софії Ротару "влипла" в скандал зі знімком з Криму

Новость на русском → Крим, Понеділок 21 грудня 2020 15:37
Родина Софії Ротару "влипла" в скандал зі знімком з Криму Софія Ротару (фото: oligarh. media)
Автор: Людмила Жукова

Син Софії Ротару - Руслан Євдокімов потрапив у скандал в мережі. На цей раз сина знаменитої співачки звинуватили в тому, що він не вказав геомітку на опублікованому фото. Річ у тому, що Руслан опублікував Instagram знімок з Криму. На ньому сім'я на яхті відпочиває на морі. Але ось геолокацію син артистки вказати забув.

"Це був прекрасний час і відпочинок. Ще мені дуже подобається Сонечка, яка пірнула у воду у воду в момент зйомки", - підписав кадр Євдокимов.

Зазначимо, що на яхті розвивається український прапор. В коментарях підписники дорікнули Руслану, що все-таки треба вказувати, що Крим - це Україна. На що син Ротару відповів, що знімок зроблено 10 років тому. На палубі сидить Софія Михайлівна, а ноги, що стирчать з води, належать Софі-молодшій (внучці співачки). Тоді вона була ще підлітком.

Родина Софії Ротару &quot;влипла&quot; в скандал зі знімком з КримуСофія Ротару з сином та онукою на яхті в Криму (фото: instagram.com/rus_evdokimenko)

В коментарях деякі росіяни написали, що сенсу немає, що "Крим їх".

  • Крим на жаль не наш! Відписуюся, не можна однією п **ою сидіти на двох стільцях.
  • Дуже хочеться в Гурзуф!
  • Веселий рибалка. І яке вдале попадання в кадр Софії-молодшої.
  • Як бісить фраза "Крим наш!", який сенс що він наш.
  • Яка краса! Як любила проводити там всі відпустки!
  • Дивовижна фотографія!

Як ми раніше писали, Софія Ротару вирішила продати свій розкішний готель "Вілла Софія" в Криму. За готель на дванадцять номерів в Ялті артистка просить ні багато ні мало - 25 млн євро.

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