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Сім'я Віктора Павліка чекає поповнення: дружина артиста показала нові фото

Новость на русском → Неділя 10 січня 2021 18:38
Сім'я Віктора Павліка чекає поповнення: дружина артиста показала нові фото Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Роман Мирончук

Віктор Павлік незабаром знову стане батьком. Його 26-річна дружина Катерина Репяхова опублікувала нові фотографії з музикантом, на яких видно її кругленький животик.

На своїй сторінці в Instagram дівчина зазначила, що у неї з 55-річним чоловіком починається новий етап в житті.

Сім'я Віктора Павліка чекає поповнення: дружина артиста показала нові фото

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Новий етап нашого життя. Це щастя. Це нескінченна любов", - написала Катерина під фотографіями.

Сім'я Віктора Павліка чекає поповнення: дружина артиста показала нові фотоСім'я Віктора Павліка чекає поповнення: дружина артиста показала нові фото

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Користувачі мережі також прокоментували цю новину.

  • Вітаю;
  • Раді за вас;
  • Щастя;
  • Клас. Вітаю. Нехай ангели охороняють вашу любов;
  • Вітаю! Я здогадувалася вже давно;
  • Вітаю!!! Уважні фоловери вже помітили раніше! Здоров'я міцного!!! Це величезне щастя;
  • Це було очікувано;
  • Клас! Дуже рада! Любов у відносинах отримує винагороду!!! Бережіть себе;

Нагадаємо, 7 серпня 2020 року померла середня дитина Віктора Павліка - 21-річний Павло. Молодий чоловік кілька років боровся з раком кісток, а останні дні провів у хоспісі.

Раніше Старший син Віктора Павліка Олександр розповів про стосунки з батьком, свої заробітки, смерть брата Павла і про багато що інше. Зараз йому вже 36 років, і він теж музикант, як і його батько.

Перший спогад про батька в Олександра пов'язаний з тим, коли Віктор приїхав до нього в школу. У той час хлопчик навчався у третьому класі.

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