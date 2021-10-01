Сестринська сила: Лілія Ребрик зачарувала мережу милими фото дочок

Популярна українська телеведуча і актриса, зірка програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик частенько ділиться в мережі сімейними кадрами і повсякденними моментами. Так, артистка зачарувала шанувальників милими фото своїх дочок.

Малятка Діана і Поліна зняті на вулиці - дівчатка вже досить тепло одягнені, включаючи шапки. При цьому їх вбрання схожі і гармоніюють між собою, що додає знімкам особливої чарівності.

9-річна Діана тримає на руках ще одного члена їх сім'ї - білосніжну собачку Діксі, а у 3-річної молодшенької в руках іграшковий собака.

На іншому кадрі сестрички ніжно цілують і обіймають одна одну.

Лілія Ребрик показала красунь дочок (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Нічого такого: просто звичайний четвер, просто дві дівчинки, просто дві сестрички, просто любов. Придумайте підпис під фото! Мої варіанти - "сестринська сила" і "за сестру весь світ порву"! Пишіть свої!" - підписала милі фото Ребрик.

Фолловери ведучої залишили багато розчулених коментарів і теплих слів на адресу сестричок.