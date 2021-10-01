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Сестринська сила: Лілія Ребрик зачарувала мережу милими фото дочок

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П'ятниця 01 жовтня 2021 13:31
Сестринська сила: Лілія Ребрик зачарувала мережу милими фото дочок Лілія Ребрик з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Популярна українська телеведуча і актриса, зірка програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик частенько ділиться в мережі сімейними кадрами і повсякденними моментами. Так, артистка зачарувала шанувальників милими фото своїх дочок.

Ніжні моменти сестринської любові Лілія показала на своїй сторінці в Instagram.

Малятка Діана і Поліна зняті на вулиці - дівчатка вже досить тепло одягнені, включаючи шапки. При цьому їх вбрання схожі і гармоніюють між собою, що додає знімкам особливої чарівності.

9-річна Діана тримає на руках ще одного члена їх сім'ї - білосніжну собачку Діксі, а у 3-річної молодшенької в руках іграшковий собака.

Сестринська сила: Лілія Ребрик зачарувала мережу милими фото дочок

На іншому кадрі сестрички ніжно цілують і обіймають одна одну.

Сестринська сила: Лілія Ребрик зачарувала мережу милими фото дочок

Лілія Ребрик показала красунь дочок (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Нічого такого: просто звичайний четвер, просто дві дівчинки, просто дві сестрички, просто любов. Придумайте підпис під фото! Мої варіанти - "сестринська сила" і "за сестру весь світ порву"! Пишіть свої!" - підписала милі фото Ребрик.

Фолловери ведучої залишили багато розчулених коментарів і теплих слів на адресу сестричок.

  • Дві Білосніжки
  • Такі спокусниці маленькі!
  • Гарнюні
  • Красуні
  • Безумовна любов
  • Які ж милі
  • Все як в сестрички, навіть песик
  • Поцілунок сонечок
  • Любов і ніжність на все життя
  • Такі вони дівчата
  • Маленькі кнопочки
  • Круті дівчатка!

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розкрила свою головну мрію і розчулила сімейним кадром.

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Лілія Ребрик
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