Сестринська сила: Лілія Ребрик зачарувала мережу милими фото дочок
Популярна українська телеведуча і актриса, зірка програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик частенько ділиться в мережі сімейними кадрами і повсякденними моментами. Так, артистка зачарувала шанувальників милими фото своїх дочок.
Ніжні моменти сестринської любові Лілія показала на своїй сторінці в Instagram.
Малятка Діана і Поліна зняті на вулиці - дівчатка вже досить тепло одягнені, включаючи шапки. При цьому їх вбрання схожі і гармоніюють між собою, що додає знімкам особливої чарівності.
9-річна Діана тримає на руках ще одного члена їх сім'ї - білосніжну собачку Діксі, а у 3-річної молодшенької в руках іграшковий собака.
На іншому кадрі сестрички ніжно цілують і обіймають одна одну.
Лілія Ребрик показала красунь дочок (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Нічого такого: просто звичайний четвер, просто дві дівчинки, просто дві сестрички, просто любов. Придумайте підпис під фото! Мої варіанти - "сестринська сила" і "за сестру весь світ порву"! Пишіть свої!" - підписала милі фото Ребрик.
Фолловери ведучої залишили багато розчулених коментарів і теплих слів на адресу сестричок.
- Дві Білосніжки
- Такі спокусниці маленькі!
- Гарнюні
- Красуні
- Безумовна любов
- Які ж милі
- Все як в сестрички, навіть песик
- Поцілунок сонечок
- Любов і ніжність на все життя
- Такі вони дівчата
- Маленькі кнопочки
- Круті дівчатка!
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розкрила свою головну мрію і розчулила сімейним кадром.