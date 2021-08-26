У Мережу "злили" імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)
Вже 17 вересня на телеканалі СТБ стартує 2 сезон довгоочікуваного романтичного шоу "Холостячка". Головною героїнею нового сезону стане співачка Злата Огневич. яка обиратиме серед найуспішніших та найзавидніших чоловіків України.
Імена перших 4-х учасників ми вже розкрили. Тепер час оголосити і інших женихів Холостячки.
"Вперше я так сильно чекаю осені. Скоро ми разом будемо плакати і сміятися, переживати, захоплюватися і дивитися, як розгорається вогонь в моєму серці! Все, як у проморолику сезону: спляча пустеля перетворюється на квітучий сад", - не втрималася Злата. Дивлячись на чоловіків, які оточували її весь цей час, не дивно!
Ігор Присяжнюк, тренер з плавання, 36 років (фото: instagram.com/forte_igor)
Дмитро Шевченко, директор клінінгової компанії, 38 років (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
Павло Богда, актор-каскадер, 31 рік (фото: instagram.com/pavelbogda)
Васко Младенов, тенісист, 32 роки (фото: instagram.com/vaskomladenov)
Роман Васильєв, лікар-стоматолог (фото: instagram.com/god_of_dentistry)
Вінченцо Дулепа, ресторатор, 32 роки (фото: instagram.com/vincenzo_dulepa)
Олександра Борзенко, начальник патрульної поліції, 30 років (фото: instagram.com/oleksandr_borzenko)
Роман Свечкоренко, психолог, 30 років (фото: instagram.com/svechkorenko)
Андрій Задворний, підприємець, 31 рік (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)
Сергій Асафатов, музикант, 35 років (фото: instagram.com/asafatov_official)
Ілля Закорецький, підприємець, 34 роки (фото: instagram.com/borodachch)
Андрій Хветкевич, фрідайвер, співзасновник Українського доменного реєстратора, 38 років (фото: instagram.com/diveeasy)
Богдан Коломейко, співзасновник сервісу порівняння цін, 34 роки (фото: instagram.com/bogdan_kolomeyko)
Владислав Ясько, бізнесмен, 26 років (instagram.com/vlad_yasko)
Євген Селютін, підприємець (фото: instagram.com/selyutin_yevgeniy)
Максим Тарапата, підприємець, 32 роки instagram.com/tarmaks)
Олег Плахотнюк, підприємець, голова Федерації регбі Хмельницької області; член партії Батьківщина, 41 рік (фото: instagram.com/superolegodessa)
Юрій Рудий, актор, режисер, засновник компанії стокових фотографій, 43 роки (фото: instagram.com/yuriyrudy)
Юрій Самовілов, вокаліст в групі "Гуртом", 28 років (фото: instagram.com/yura_samovilov)
Раніше ми писали, що перша Холостячка - Ксенія Мішина - помирилася зі своїм обранцем Олександром Еллертом.