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У Мережу "злили" імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 16:52
У Мережу "злили" імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото) Холостячка 2 (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Вже 17 вересня на телеканалі СТБ стартує 2 сезон довгоочікуваного романтичного шоу "Холостячка". Головною героїнею нового сезону стане співачка Злата Огневич. яка обиратиме серед найуспішніших та найзавидніших чоловіків України.

Імена перших 4-х учасників ми вже розкрили. Тепер час оголосити і інших женихів Холостячки.

"Вперше я так сильно чекаю осені. Скоро ми разом будемо плакати і сміятися, переживати, захоплюватися і дивитися, як розгорається вогонь в моєму серці! Все, як у проморолику сезону: спляча пустеля перетворюється на квітучий сад", - не втрималася Злата. Дивлячись на чоловіків, які оточували її весь цей час, не дивно!

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Ігор Присяжнюк, тренер з плавання, 36 років (фото: instagram.com/forte_igor)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)

Дмитро Шевченко, директор клінінгової компанії, 38 років (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Павло Богда, актор-каскадер, 31 рік (фото: instagram.com/pavelbogda)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)

Васко Младенов, тенісист, 32 роки (фото: instagram.com/vaskomladenov)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Роман Васильєв, лікар-стоматолог (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Вінченцо Дулепа, ресторатор, 32 роки (фото: instagram.com/vincenzo_dulepa)
У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)

Олександра Борзенко, начальник патрульної поліції, 30 років (фото: instagram.com/oleksandr_borzenko)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Роман Свечкоренко, психолог, 30 років (фото: instagram.com/svechkorenko)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Андрій Задворний, підприємець, 31 рік (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)

Сергій Асафатов, музикант, 35 років (фото: instagram.com/asafatov_official)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Ілля Закорецький, підприємець, 34 роки (фото: instagram.com/borodachch)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Андрій Хветкевич, фрідайвер, співзасновник Українського доменного реєстратора, 38 років (фото: instagram.com/diveeasy)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Богдан Коломейко, співзасновник сервісу порівняння цін, 34 роки (фото: instagram.com/bogdan_kolomeyko)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Владислав Ясько, бізнесмен, 26 років (instagram.com/vlad_yasko)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Євген Селютін, підприємець (фото: instagram.com/selyutin_yevgeniy)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Максим Тарапата, підприємець, 32 роки instagram.com/tarmaks)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Олег Плахотнюк, підприємець, голова Федерації регбі Хмельницької області; член партії Батьківщина, 41 рік (фото: instagram.com/superolegodessa)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Юрій Рудий, актор, режисер, засновник компанії стокових фотографій, 43 роки (фото: instagram.com/yuriyrudy)

У Мережу &quot;злили&quot; імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)Юрій Самовілов, вокаліст в групі "Гуртом", 28 років (фото: instagram.com/yura_samovilov)

Раніше ми писали, що перша Холостячка - Ксенія Мішина - помирилася зі своїм обранцем Олександром Еллертом.

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