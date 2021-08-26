У Мережу "злили" імена учасників Холостячки 2: хто вони і звідки (фото)

"Вперше я так сильно чекаю осені. Скоро ми разом будемо плакати і сміятися, переживати, захоплюватися і дивитися, як розгорається вогонь в моєму серці! Все, як у проморолику сезону: спляча пустеля перетворюється на квітучий сад", - не втрималася Злата. Дивлячись на чоловіків, які оточували її весь цей час, не дивно!

Ігор Присяжнюк, тренер з плавання, 36 років (фото: instagram.com/forte_igor)

Дмитро Шевченко, директор клінінгової компанії, 38 років (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Павло Богда, актор-каскадер, 31 рік (фото: instagram.com/pavelbogda)

Васко Младенов, тенісист, 32 роки (фото: instagram.com/vaskomladenov)

Роман Васильєв, лікар-стоматолог (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Вінченцо Дулепа, ресторатор, 32 роки (фото: instagram.com/vincenzo_dulepa)



Олександра Борзенко, начальник патрульної поліції, 30 років (фото: instagram.com/oleksandr_borzenko)

Роман Свечкоренко, психолог, 30 років (фото: instagram.com/svechkorenko)

Андрій Задворний, підприємець, 31 рік (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Сергій Асафатов, музикант, 35 років (фото: instagram.com/asafatov_official)

Ілля Закорецький, підприємець, 34 роки (фото: instagram.com/borodachch)

Андрій Хветкевич, фрідайвер, співзасновник Українського доменного реєстратора, 38 років (фото: instagram.com/diveeasy)

Богдан Коломейко, співзасновник сервісу порівняння цін, 34 роки (фото: instagram.com/bogdan_kolomeyko)

Владислав Ясько, бізнесмен, 26 років (instagram.com/vlad_yasko)

Євген Селютін, підприємець (фото: instagram.com/selyutin_yevgeniy)

Максим Тарапата, підприємець, 32 роки instagram.com/tarmaks)

Олег Плахотнюк, підприємець, голова Федерації регбі Хмельницької області; член партії Батьківщина, 41 рік (фото: instagram.com/superolegodessa)

Юрій Рудий, актор, режисер, засновник компанії стокових фотографій, 43 роки (фото: instagram.com/yuriyrudy)