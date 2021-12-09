У мережі показали унікальне відео з маленьким принцом Гаррі, що кривляється
Принц Гаррі знову став об'єктом загальної уваги. Цього разу завдяки своєму вмінню виділитися з дитинства, а також безсумнівному артистизму.
У мережу потрапило архівне відео 1987-го року, на якому від відображений напередодні дитячої різдвяної вистави.
На початку ролика маленький принц Гаррі їде в машині. При цьому хлопчик, який завжди відрізнявся непростим характером, кривляється і показує в камеру язика. А після, одягнений в кумедний костюм ельфа - червоні колготки, шапку, а також зелену сорочечку - весело крокує по вулиці.
Кумедний ролик вже набирає популярність в мережі. Шанувальники королівської сім'ї ставлять йому лайки і роблять ретвіти. Що ж, це дійсно мило!
#OnThisDay 1987: Prince Harry made his acting debut in his nursery nativity play as a very unlikely character...#PrinceHarry #RoyalFamily #Shorts #History #Archive pic.twitter.com/4G8J7kPLXU— On this Day (@OnThisDayITNP) December 9, 2021
Також дивіться, як Діана Спенсер в тому ж 1987 році перед 25 грудня відвідувала хворих дітей в лікарні на Грейт-Ормонд-стріт і дарувала їм різдвяні подарунки.
#OnThisDay 1987: Princess Diana visited sick children at Great Ormond Street Hospital and gave them Christmas presents. pic.twitter.com/n5rC8pNyxi— On this Day (@OnThisDayITNP) December 3, 2021
Відзначимо, що днями в Twitter опублікували відео, на якому зображений останній спільний вихід у світ принцеси Діани і принца Чарльза перед розставанням. У 1992 році пара разом відвідала Королівську естрадну виставу.
#OnThisDay 1992: Charles and Diana attended the Royal Variety Performance together days before their separation was announced. pic.twitter.com/zdOCKXj9o8— On this Day (@OnThisDayITNP) December 7, 2021
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