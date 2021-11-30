У мережі з'явилося рідкісне фото Сєдокової з донькою Монікою, що живе в США: красуня неймовірна
Чоловік Анни Сєдокової, баскетболіст Яніс Тімма, показав рідкісну фотографію співачки з усіма її дітьми - сином Гектором і дочками Аліною і Монікою. Відзначимо, що після розлучення середня дочка Моніка залишилася жити в США з батьком Максимом Чернявським, а після судової заборони співачці не можна показувати дівчинку в соцмережах.
Що ж, вона цього і не робила, а знімок був розміщений в Instagram її нинішнього чоловіка.
На фото 10-річна Моніка стоїть в обнімку з мамою в компанії брата, сестри Аліни і Яніса. Для сімейної фотосесії все приміряли білосніжні вбрання в одному стилі. Лише Сєдокова віддала перевагу золотій сукні на тонких бретелях.
Цим знімком Тімма привітав кохану з днем матері.
Чоловік Сєдокової порадував шанувальників співачки рідкісним фото з її середньою донькою Монікою (фото: instagram.com/janis.timma)
"У нас досі немає нашої спільної фотографії, і навіть ця тут - ще не всі. Це найближче, що ми маємо. Кожен раз когось не вистачає на іншому кінці світу. Але я хочу сказати, що ти, Анна Сєдокова, одна з кращих. Твоя пристрасть і бажання показати і дати дітям краще життя, яке тільки можна, неймовірні. Залишайся завжди такою, тому що я впевнений, що ще більше попереду. Щасливого Дня матері", - написав Яніс.
Ймовірно, він мав на увазі, що в кадрі не вистачає його сина від попереднього шлюбу, який залишився в Латвії з мамою.
Підписники Анни, які давно не бачили Моніку, відзначили в коментарях, що вона сильно подорослішала і росте справжньою красунею, а також дуже схожа на свою зоряну маму.
- Як виросла Моніка, просто очманіти
- Моніка, яка красуня неймовірна
- Ооооо, хоч у вас на сторінці середню донечку побачили. Ураааа! Ви справжній мужній мудрий чоловік і чудова людина! Красива сім'я
- Моніка шалено красива
- Діти у Ані красиві виходять, невже Аня вагітна?
- Боже мій, стільки краси в одному фото! Любові і щастя вашій родині!
- Моніка це маленька Аня. Красуня
- Очманіти, Мона... Яка красива. Фото світиться любов'ю. Щаслива сім'я
- О, Боже, які всі красиві. Будьте щасливі
- Яка Мона стала красуня
- Красива мама - красиві діти, і так, Моніка - копія мами
До слова, нещодавно Анна Сєдокова не на жарт стурбувала своїх шанувальників тривожними і лякаючими повідомленнями в мережі, при цьому нічого не пояснюючи. Деякі навіть запідозрили, що у співачки виникли проблеми у відносинах з третім чоловіком Янісом Тіммою - однак судячи з усього, у пари все в порядку.