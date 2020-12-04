ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У мережі злили фото "Холостячки" Мішиної з переможцем шоу: актриса пояснила

Новость на русском → П'ятниця 04 грудня 2020 13:26
У мережі злили фото "Холостячки" Мішиної з переможцем шоу: актриса пояснила Ксенія Мішина прокоментувала скандальне фото(фото: facebook.com.kseniia mishyna)
Автор: Людмила Жукова

Актриса Ксенія Мішина, яка є головною героїнею шоу "Холостячка", потрапила в незручну ситуацію. Її зняли журналісти обійнявшись з учасником шоу Євгеном Ковтуненко. Зазначимо, що фінал шоу глядачі ще не бачили. Але судячи з усього саме Євген домігся розташування Мішиної і виграв.

Ксенія у програмі "Ходять чутки" прокоментувала знімок в соцмережах і сказала, що Євген просто приїжджав її підтримати на шоу "Танці з зірками", де вона була суддею.

"Женя приїжджав до мене, подарував мені букет квітів, хотів підтримати. Це не був спеціальний злив від каналу. Я не знаю, хто нас сфотографував. Я взагалі не зрозуміла цього знімка. Його розповсюдила в мережі якась фан-група", – сказала Ксенія.

У мережі злили фото &quot;Холостячки&quot; Мішиної з переможцем шоу: актриса пояснилаМішина Ксенія з Юрієм Ковтуненко (Скріншот)

Відзначимо, що зараз у шоу "Холостячка" залишилися чотири учасники, які борються за право бути з Ксенією Мішиною. Це - Андрій Рибак, Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Олександр Еллерт.

Ксенія Мішина прокоментувала скандальне фото

Нагадаємо, Ксенія Мішина шокувала фанатів визнанням про домашнє насильство. Вона дала поради жінкам, які потрапляють в коло фізичного, емоційного, фінансового або сексуального насильства.

Раніше Мішина здивувала своїх шанувальників кардинальною зміною стилю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Ксения Мишина
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Британія отримала перші дози вакцини Pfizer від COVID-19, - Sky News
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Британія отримала перші дози вакцини Pfizer від COVID-19, - Sky News