У мережі злили фото "Холостячки" Мішиної з переможцем шоу: актриса пояснила

Актриса Ксенія Мішина, яка є головною героїнею шоу "Холостячка", потрапила в незручну ситуацію. Її зняли журналісти обійнявшись з учасником шоу Євгеном Ковтуненко. Зазначимо, що фінал шоу глядачі ще не бачили. Але судячи з усього саме Євген домігся розташування Мішиної і виграв.

Ксенія у програмі "Ходять чутки" прокоментувала знімок в соцмережах і сказала, що Євген просто приїжджав її підтримати на шоу "Танці з зірками", де вона була суддею.

"Женя приїжджав до мене, подарував мені букет квітів, хотів підтримати. Це не був спеціальний злив від каналу. Я не знаю, хто нас сфотографував. Я взагалі не зрозуміла цього знімка. Його розповсюдила в мережі якась фан-група", – сказала Ксенія.



Мішина Ксенія з Юрієм Ковтуненко (Скріншот)

Відзначимо, що зараз у шоу "Холостячка" залишилися чотири учасники, які борються за право бути з Ксенією Мішиною. Це - Андрій Рибак, Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Олександр Еллерт.

Ксенія Мішина прокоментувала скандальне фото

Нагадаємо, Ксенія Мішина шокувала фанатів визнанням про домашнє насильство. Вона дала поради жінкам, які потрапляють в коло фізичного, емоційного, фінансового або сексуального насильства.

Раніше Мішина здивувала своїх шанувальників кардинальною зміною стилю.