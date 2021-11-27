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Зараз про це шкодую: Репяхова на тлі скандалу зробила заяву про колишню дружину Павліка

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Субота 27 листопада 2021 12:38
Зараз про це шкодую: Репяхова на тлі скандалу зробила заяву про колишню дружину Павліка Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Скандал між колишньою дружиною Віктора Павліка Ларисою Созаєвою і його теперішньою дружиною Катериною Репяховою не вщухає. Нещодавно жінки знову "обмінялися люб'язностями" в мережі. Все почалося з поста Катерини про те, що хтось старанно знищує її ділову репутацію і блогерську кар'єру. Лариса відповіла дівчині у відеозверненні, після чого Репяхова заявила, що звернулася до адвоката і має намір розбиратися з опоненткою в правовій площині.

Катерина вирішила закрити для себе питання з колишньою дружиною Павліка і зробила ряд заяв в Instagam.

Так, її зачепило, що деякі ЗМІ назвали конфлікт між жінками "негласною війною". Катерина зазначила, у своєму пості не згадувала імен і прізвищ, але Лариса сприйнялаа текст на свій рахунок.

"У мене одне бажання - щоб цієї людини ніяким чином не було в моєму житті", - підписала своє відеозвернення до мережевої публіки дружина співака.

Зараз про це шкодую: Репяхова на тлі скандалу зробила заяву про колишню дружину Павліка

Зараз про це шкодую: Репяхова на тлі скандалу зробила заяву про колишню дружину Павліка

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Також вона зазначила, що неодноразово вибачалася перед колишньою дружиною Павліка, про що зараз шкодує.

"Далі я буду діяти виключно в рамках закону", - запевнила Репяхова.

Зараз про це шкодую: Репяхова на тлі скандалу зробила заяву про колишню дружину Павліка

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Днем раніше Катерина заявила, що буде фіксувати будь-які випади і образи на свою адресу як від Лариси Созаєвої, так і від користувачів мережі, які дозволяють собі різкі звинувачення на її адресу.

Катерина зазначила, що має намір захищати свої конституційні права, а в разі необхідності готова звернутися в кіберполіцію.

Зараз про це шкодую: Репяхова на тлі скандалу зробила заяву про колишню дружину Павліка

Зараз про це шкодую: Репяхова на тлі скандалу зробила заяву про колишню дружину Павліка

Зараз про це шкодую: Репяхова на тлі скандалу зробила заяву про колишню дружину Павліка

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

До слова, в скандал між колишньою і нинішньою подружжям втрутився Віктор Павлік. Він став на захист Катерині і звернувся до Лариси з проханням залишити її нинішню сім'ю в спокої.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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