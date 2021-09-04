Зараз нас штормить: Оля Полякова зізналася в кризі у відносинах з чоловіком

Артистка розговорилася в YouTube-проекті "Дорослі дівчатка" , який вони створили спільно з Машею Єфросиніною і в якому обговорюють теми, що хвилюють жінок.

Полякова зізналася, що після 15 років шлюбу вона відчула, що переживає складний період і нудьгу у відносинах з чоловіком.

"Я з Вадиком весь час раніше розмовляла, ми були кращі друзі. Але в якийсь момент ... Я усвідомила, що у мене протягом 15 років шлюбу не було жодного разу кризи у відносинах з ним, але зараз нас штормить. І нас штормить тихо. Я усвідомлюю нудьгу. У якийсь момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і задаєшся питанням: і все? Це кінець? Природно, жінка не зайнята йде і знаходить собі коханця, розваги, ще чогось. Жінка зайнята десь сублімує", - сказала 37-річна виконавиця.

Поп-діва згадала, що раніше в їхніх стосунках було багато пристрасті і бурхливих сварок, проте тепер це все пішло.

"Пам'ятаю, тікала з машини в ліс, а він за мною. Дряпали один одному обличчя. Сьогодні цього немає. З одного боку я цього вже і не хочу, але це, напевно, і підігріває всю пристрасть. Так, йде пристрасть, регулярний секс, романтизм, потяг. Але ти живеш з людиною для комфорту, у вас спільні діти, спільні цілі, ви дружні. Якщо плюсів більше, ти прощаєш ці мінуси", - поділилася Оля.

Оля Полякова з чоловіком Вадимом виховують двох дочок (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Бізнесмен Вадим Поляков на 15 років старший за свою дружину. За словами артистки, спочатку вона була коханкою бізнесмена, оскільки він був одружений. Оля і Вадим Полякови зіграли весілля в 2004 році. У наступному році у них народилася перша дочка Марія, а в 2011 році на світ з'явилася Аліса.