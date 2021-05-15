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Згорала в пеклі: учасниця, яка повернулася в "Холостяк 11", зробила несподіване зізнання

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Субота 15 травня 2021 09:58
Згорала в пеклі: учасниця, яка повернулася в "Холостяк 11", зробила несподіване зізнання Юлія Бельченко Зайка (фото: instagram.com/julz_seven)
Автор: Lite

У новому випуску проекту "Холостяк 11" відбулася безпрецедентна подія – буквально перед фіналом повернулася одна з вибулих учасниць. Юлія Бельченко (Зайка) залишила для Михайла Заливако записку-запрошення і запропонувала побачиться на місці їх першої зустрічі. Дівчині вдалося переконати холостяка повернути її на проект і чесно висловилася про свої почуття.

Юлія вирішила поділитися емоціями з підписниками в Instagram.

Вона опублікувала кілька кадрів, на яких зображена одна і в компанії Михайла. Дівчина одягалася в чорне маленьке оксамитове плаття. Вона була налаштована рішуче.

"Я йшла на проект в надії зустріти свою людину. Доля не привела мене на проект, доля привела мене до тебе... Я не очікувала отримати запрошення на найперше побачення. Я дуже хвилювалася і переживала перед зустріччю з тобою", - згадала Юлія.

Згорала в пеклі: учасниця, яка повернулася в &quot;Холостяк 11&quot;, зробила несподіване зізнання

Юлія зважилася зізнатися Михайлу в почуттях (фото: instagram.com/julz_seven)

"Коли машина під'їжджала до торгового центру і через скло я побачила тебе - ти теж нервував і переживав, це мене це так зворушило до глибини душі. І в цей момент в моєму серці щось клацнуло... Мені було не зрозуміло що зі мною відбувається. І я злякалася цього. Я всіляко намагалася засунути, придушити, заштовхати свої почуття вглиб душі. Замість того, щоб поділитися ними з тобою...." - розповіла про внутрішні переживання дівчина.

Юлія привселюдно заявила про свої почуття. "Я кохаю тебе ... кохаю. Я не чекаю від тебе зізнання, просто знай - моє серце зробило свій вибір", - звернулася вона до Михайла.

Згорала в пеклі: учасниця, яка повернулася в &quot;Холостяк 11&quot;, зробила несподіване зізнання

Юлія зуміла переконати Михайла повернути її на проект (фото: instagram.com/julz_seven)

Дівчина зізналася, що після відходу з проекту "кожен день згорала в пеклі". "Мене відродила віра нас. Ніяка втома, випробування, труднощі, правила проекту - ніщо не може стати перешкодою для кохання. Навіть якщо весь світ буде проти, знай: мій вибір – це ти", - емоційно запевнила вона холостяка.

Юлія заявила, що зібрала останні сили і сміливість, щоб вперше в житті по-справжньому відкрити серце.

Нагадаємо, що раніше Михайло Заливако зізнався, що зустрів своє кохання і щасливий.

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