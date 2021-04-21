"Шалена імператириця": томна Астаф'єва в корсетній сукні влаштувала пристрасний фотосет
Даша Астаф'єва розбурхує і розпалює фантазію шанувальників своїми чуттєвими фотосетами і захоплює гостротою розуму і жіночою мудрістю. Вона ділиться з вірними шанувальниками потаємними думками і роздумами і знаходить відгук і підтримку. А її спокусливі фотосети змушують їх затримати подих. Нова фотосесія не стала винятком.
На особистій Instagram-сторінці Даша показала ефектні кадри, на яких позує в розкішній сукні з корсетним ліфом і прозорою вставкою.
Фатинову спідницю співачка трохи підняла, оголивши стрункі ніжки. Помітна деталь лука - золоті довгі рукавички. Звисаючі сережки і вечірній макіяж стали ідеальним доповненням до ефектного образу.
"Вміння не надавати значення — ще цінніше, ніж вміння прощати. Бо прощати ми змушені те, чому вже встигли надати значення", - залишила філософську цитату під фото Даша.
Даша Астаф'єва підкорила пристрасним фотосетом (фото: instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники захоплювалися красою, грацією зірки і її умінням передати потрібні емоції навіть через екран.
- Шалена імператриця виглядає саме так на початку 21-го століття
- Приголомшлива
- Шикарні фото!
- Неперевершена
- 3 в 1... Грація, Краса, Пристрасть!
- Даша, яка ви неймовірна! Знімки шикарні
- Як завжди Мега сексуальна
- Чорна королева
- Розкішно
- Богиня всіх часів
Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва торкнулася теми жіночої впевненості в собі і внутрішнього наповнення.