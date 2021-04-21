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"Шалена імператириця": томна Астаф'єва в корсетній сукні влаштувала пристрасний фотосет

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 23:08
"Шалена імператириця": томна Астаф'єва в корсетній сукні влаштувала пристрасний фотосет Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Даша Астаф'єва розбурхує і розпалює фантазію шанувальників своїми чуттєвими фотосетами і захоплює гостротою розуму і жіночою мудрістю. Вона ділиться з вірними шанувальниками потаємними думками і роздумами і знаходить відгук і підтримку. А її спокусливі фотосети змушують їх затримати подих. Нова фотосесія не стала винятком.

На особистій Instagram-сторінці Даша показала ефектні кадри, на яких позує в розкішній сукні з корсетним ліфом і прозорою вставкою.

Фатинову спідницю співачка трохи підняла, оголивши стрункі ніжки. Помітна деталь лука - золоті довгі рукавички. Звисаючі сережки і вечірній макіяж стали ідеальним доповненням до ефектного образу.

"Вміння не надавати значення — ще цінніше, ніж вміння прощати. Бо прощати ми змушені те, чому вже встигли надати значення", - залишила філософську цитату під фото Даша.

&quot;Шалена імператириця&quot;: томна Астаф'єва в корсетній сукні влаштувала пристрасний фотосет

&quot;Шалена імператириця&quot;: томна Астаф'єва в корсетній сукні влаштувала пристрасний фотосет

Даша Астаф'єва підкорила пристрасним фотосетом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники захоплювалися красою, грацією зірки і її умінням передати потрібні емоції навіть через екран.

  • Шалена імператриця виглядає саме так на початку 21-го століття
  • Приголомшлива
  • Шикарні фото!
  • Неперевершена
  • 3 в 1... Грація, Краса, Пристрасть!
  • Даша, яка ви неймовірна! Знімки шикарні
  • Як завжди Мега сексуальна
  • Чорна королева
  • Розкішно
  • Богиня всіх часів

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва торкнулася теми жіночої впевненості в собі і внутрішнього наповнення.

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