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Пустунка: Тіна Кароль приголомшила мережу розтяжкою і сміливою позою

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Середа 10 листопада 2021 17:03
Пустунка: Тіна Кароль приголомшила мережу розтяжкою і сміливою позою Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

Популярна співачка Тіна Кароль нещодавно презентувала кліп на композицію "Скандал", а після вирішила випускати фірмові колготки, приурочені до виходу нового міні-альбому. Демонструвати продукцію артистка вирішила особисто і зробила це вельми ефектним чином.

Знімком в сміливій позі зірка поділилася в Instagram.

Кадр зроблений з вельми незвичайного ракурсу: Тіна позує напівлежачи, поставивши одну ногу на коліно другої. Зйомка проводилася знизу і через утворене ногами артистки "віконце" видно її обличчя.

На Кароль - чорне боді, напівпрозорі чорні колготки з написом "Скандал" і чорні ж туфлі-човники на шпильці.

Пустунка: Тіна Кароль приголомшила мережу розтяжкою і сміливою позою

"Колготи "Скандал" стали бестселером! На черзі новий дроп з не менш красивим словом. Що буде написано на колготах? Твій варіант?" - підписала зухвале фото співачка.

Ще пару кадрів в цьому відвертому луці зірка виклала в розділі сторіз.

Пустунка: Тіна Кароль приголомшила мережу розтяжкою і сміливою позоюПустунка: Тіна Кароль приголомшила мережу розтяжкою і сміливою позою

Тіна Кароль показала свої колготки на відвертих кадрах (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль почали гадати, що ж за слово це буде, а також захоплюватися красою і розтяжкою улюбленої артистки.

  • Подвійний рай або secret paradise
  • Подвійний рай?
  • Гарно
  • Яке фото Тіна Григорівна, пустуємо?
  • Ракурс топ
  • Фото вау
  • Яка шикарна
  • Ось це розтяжка!
  • Красиві ніжки
  • Гаряче, Тін
  • Холод?
  • На таких ногах вони не могли не стати бестселером
  • Може Дан?

Раніше Тіна Кароль в еффеткному платті-смокінгу за 5 300 грн вбила наповал грацією і стилем.

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Тіна Кароль
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