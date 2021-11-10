Пустунка: Тіна Кароль приголомшила мережу розтяжкою і сміливою позою

Популярна співачка Тіна Кароль нещодавно презентувала кліп на композицію "Скандал", а після вирішила випускати фірмові колготки, приурочені до виходу нового міні-альбому. Демонструвати продукцію артистка вирішила особисто і зробила це вельми ефектним чином.

Знімком в сміливій позі зірка поділилася в Instagram .

Кадр зроблений з вельми незвичайного ракурсу: Тіна позує напівлежачи, поставивши одну ногу на коліно другої. Зйомка проводилася знизу і через утворене ногами артистки "віконце" видно її обличчя.

На Кароль - чорне боді, напівпрозорі чорні колготки з написом "Скандал" і чорні ж туфлі-човники на шпильці.

"Колготи "Скандал" стали бестселером! На черзі новий дроп з не менш красивим словом. Що буде написано на колготах? Твій варіант?" - підписала зухвале фото співачка.

Ще пару кадрів в цьому відвертому луці зірка виклала в розділі сторіз.

Тіна Кароль показала свої колготки на відвертих кадрах (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль почали гадати, що ж за слово це буде, а також захоплюватися красою і розтяжкою улюбленої артистки.