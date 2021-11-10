Пустунка: Тіна Кароль приголомшила мережу розтяжкою і сміливою позою
Популярна співачка Тіна Кароль нещодавно презентувала кліп на композицію "Скандал", а після вирішила випускати фірмові колготки, приурочені до виходу нового міні-альбому. Демонструвати продукцію артистка вирішила особисто і зробила це вельми ефектним чином.
Знімком в сміливій позі зірка поділилася в Instagram.
Кадр зроблений з вельми незвичайного ракурсу: Тіна позує напівлежачи, поставивши одну ногу на коліно другої. Зйомка проводилася знизу і через утворене ногами артистки "віконце" видно її обличчя.
На Кароль - чорне боді, напівпрозорі чорні колготки з написом "Скандал" і чорні ж туфлі-човники на шпильці.
"Колготи "Скандал" стали бестселером! На черзі новий дроп з не менш красивим словом. Що буде написано на колготах? Твій варіант?" - підписала зухвале фото співачка.
Ще пару кадрів в цьому відвертому луці зірка виклала в розділі сторіз.
Тіна Кароль показала свої колготки на відвертих кадрах (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники Кароль почали гадати, що ж за слово це буде, а також захоплюватися красою і розтяжкою улюбленої артистки.
- Подвійний рай або secret paradise
- Подвійний рай?
- Гарно
- Яке фото Тіна Григорівна, пустуємо?
- Ракурс топ
- Фото вау
- Яка шикарна
- Ось це розтяжка!
- Красиві ніжки
- Гаряче, Тін
- Холод?
- На таких ногах вони не могли не стати бестселером
- Може Дан?
Раніше Тіна Кароль в еффеткному платті-смокінгу за 5 300 грн вбила наповал грацією і стилем.