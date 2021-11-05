Шанс на мільйон: фанати "Сексу у великому місті" готові битися за квартиру Керрі Бредшоу на Airbnb

Днями в мережі з'явилася щаслива новина для всіх шанувальників "Сексу у великому місті". Популярний сервіс Airbnb напередодні майбутнього виходу And Just Like That ... - нової глави культового серіалу - створив точну копію нью-йоркської квартири Керрі. Зняти її можна буде за $23 на добу. Правда, доступні дати - тільки 12 і 13 листопада. Розміститися там зможуть двоє людей. А охочих вже понад 140 000.

Квартира наповнена речами головної героїні, а в гардеробі повно одягу Керрі. Гості зможуть поспілкуватися з друзями по бездротовому телефону 2000-го року випуску, випити її улюблений коктейль, приміряти знакові прикраси, а також взяти участь у фотосесії. Крім того, їх чекає віртуальне привітання при реєстрації від самої Сари. Бронювання апартаментів відкриють у понеділок, 8 листопада. І численні фанати вже на старті.

Сара особисто всіх запрошує у своєму блозі (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Під постом в мережі Instagram вже справжня війна. Користувачі пишуть коментарі, бажаючи дізнатися дати бронювання на майбутній рік і захоплюючись такою ідеєю. "Це просто мрія наяву", "Я хочу заселитися в квітні", "Нарешті",-пишуть фоловери знаменитого сервісу. У той же час багато хто відзначив, що формулювання від організаторів досить заплутане. І засмутилися, що доступ до квартири можуть дозволити собі тільки жителі Нью-Йорка.

Фанати мало не порвалися за свій шанс (фото :instagram.com/airbnb)

"Нам доведеться боротися за цю квартиру?". "Таким чином, квартира буде доступна тільки 12 і 13 листопада, коли мільйони людей спробують забронювати номер 8 листопада о 12:00 за східним стандартним часом? Просто намагаюся краще зрозуміти доступність цієї квартири і подивитися, чи є у мене шанс", - пишуть вони.

"Шанс, який випадає раз у житті, - це не конкурс. Просто зробіть запит на бронювання цього казкового перебування в понеділок, 8 листопада, о 12 годині дня", - відповіли їй представники Airbnb. Пост вже зібрав рекордну кількість відміток" подобається " - близько 140 000 і тисячі коментарів. Що ж, подивимося, як будуть розвиватися події.