Шарліз Терон показала рідкісні сімейні фото з дітьми і мамою: ось звідки унікальна краса

Шарліз Терон – рідкісний гість на просторах Instagram, і вже тим більше рідко вона публікує там фото з особистого архіву. В основному в блозі знаменитості можна знайти кадри зі зйомок або модних рекламних кампаній.

На честь цієї особливої події Терон опублікувала кілька знімків з мамою, яку звуть Герда. І одне з фото привернуло особливо багато уваги. Справа в тому, що мама зірки постала разом з дітьми своєї оскароносної дочки: Джексоном і Августою. Знімків в них вкрай мало на сторінці Терон.

Шарліз з мамою і дітьми (фото: instagram.com/charlizeafrica)

"Сьогодні день народження моєї мами. Я хотіла поділитися цими фото з усіма вами, тому що всі, хто знають її особисто, прекрасно розуміють, що це означає – грітися в променях її сонця. Вона являє собою справжнє життя. Вона сміється голосніше, ніж будь-хто, кого я зустрічала в житті. А ще вона відмінна тенісистка/ гольфістка/туристка і просто прекрасний співрозмовник", – написала Шарліз.

Фанати приєдналися до привітань, визнавши, що Герда дійсно "найкраща" і " унікальна". "Я бачу, звідки у тебе твоя зовнішність", – також відзначили вони.