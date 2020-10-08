Шовковий монохром: Настя Каменських завела мережу пікантним луком без нижньої білизни
Співачка покрасувалася в шовковому вбранні в білизняному стилі
Настя Каменських - відома любителька публікувати в мережі відверті фото, показуючи свою звабливу фігуру у всій красі. Нерідко через це співачка наривається на критику, що її зовсім не бентежить і вона продовжує балувати шанувальників жаркими кадрами.
Нещодавно артистка повернулася з Туреччини, де відпочивала з чоловіком Потапом, і тепер сумує за морем. У своєму Instagram-акаунті Настя поділилася серією фото біля басейну в пікантному монохромному образі.
Виконавиця приміряла шовковий костюм небесно-блакитного кольору в білизняному стилі - вільні штани і сорочку, які доповнила білими капцями. При цьому Каменських не стала надягати нижню білизну і розстебнула сорочку на одному з фото, спокушаючи глибоким декольте.
Також 33-річна співачка зробила хвилясте укладання з мокрим ефектом і макіяж з акцентом на очі.
"Light blue monochrome look. Цей колір! Нагадує мені про море", - підписала кадри Каменських.
Настя Каменських приміряла голубий шовковий костюм з пікантним декольте (фото: instagram.com/kamenskux)
Фолловери оцінили ефектний образ артистки і обсипали її компліментами, хоча деякі помітили, що вона використовувала фоторедактор для обробки фото.
- Шикарна
- Фотошоп такий класний!
- Без халатика було б ліпше
- Ви чудові !!! Тільки зараз зрозуміла, як сильно ви схожі на розкішних Кейт Бекінсейл і Єву Лонгорію
- Гарна дівчинка! Схвалюю!!!
- Кайфовая
- Малыха ти чо така зухвала
- Ну шикарна, немає слів
- Відьма
- Ви як завжди біса привабливі
- Така класна, талановита!! Щастя і любові!!!
Нагадаємо, раніше на Настю Каменських накинулися в мережі через фото в "хижому" бікіні - зірку дорікнули в тому, що вона зловживає публікацією відвертих знімків.