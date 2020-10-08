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Шовковий монохром: Настя Каменських завела мережу пікантним луком без нижньої білизни

Новость на русском → Четвер 08 жовтня 2020 14:32
Шовковий монохром: Настя Каменських завела мережу пікантним луком без нижньої білизни Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка покрасувалася в шовковому вбранні в білизняному стилі

Настя Каменських - відома любителька публікувати в мережі відверті фото, показуючи свою звабливу фігуру у всій красі. Нерідко через це співачка наривається на критику, що її зовсім не бентежить і вона продовжує балувати шанувальників жаркими кадрами.

Нещодавно артистка повернулася з Туреччини, де відпочивала з чоловіком Потапом, і тепер сумує за морем. У своєму Instagram-акаунті Настя поділилася серією фото біля басейну в пікантному монохромному образі.

Виконавиця приміряла шовковий костюм небесно-блакитного кольору в білизняному стилі - вільні штани і сорочку, які доповнила білими капцями. При цьому Каменських не стала надягати нижню білизну і розстебнула сорочку на одному з фото, спокушаючи глибоким декольте.

Шовковий монохром: Настя Каменських завела мережу пікантним луком без нижньої білизни

Також 33-річна співачка зробила хвилясте укладання з мокрим ефектом і макіяж з акцентом на очі.

"Light blue monochrome look. Цей колір! Нагадує мені про море", - підписала кадри Каменських.

Шовковий монохром: Настя Каменських завела мережу пікантним луком без нижньої білизниШовковий монохром: Настя Каменських завела мережу пікантним луком без нижньої білизни

Настя Каменських приміряла голубий шовковий костюм з пікантним декольте (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловери оцінили ефектний образ артистки і обсипали її компліментами, хоча деякі помітили, що вона використовувала фоторедактор для обробки фото.

  • Шикарна
  • Фотошоп такий класний!
  • Без халатика було б ліпше
  • Ви чудові !!! Тільки зараз зрозуміла, як сильно ви схожі на розкішних Кейт Бекінсейл і Єву Лонгорію
  • Гарна дівчинка! Схвалюю!!!
  • Кайфовая
  • Малыха ти чо така зухвала
  • Ну шикарна, немає слів
  • Відьма
  • Ви як завжди біса привабливі
  • Така класна, талановита!! Щастя і любові!!!

Нагадаємо, раніше на Настю Каменських накинулися в мережі через фото в "хижому" бікіні - зірку дорікнули в тому, що вона зловживає публікацією відвертих знімків.

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