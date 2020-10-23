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Шикарна: 15-річна дочка Полякової надихнула фанатів зухвалим осіннім образом

Новость на русском → П'ятниця 23 жовтня 2020 21:15
Шикарна: 15-річна дочка Полякової надихнула фанатів зухвалим осіннім образом Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova/)
Автор: Lite

Оля Полякова, незважаючи на недавній скандал з її концертом у Харкові, продовжує закликати шанувальників на грандіозне шоу, заплановане у Палаці спорту в Києві в кінці жовтня, чим спровокувала новий скандал. А її дочка, 15-річна Маша Полякова, пока просто надихає мережу: дівчина запостила фото в свіжому осінньому луці на сторінці свого Instagram.

Судячи по знімку, Маша готова до холодів, дівчина позує в свитшоті з принтом, бейсболці під капюшоном і трендовому широкополому пальто, широкі штани і стильні кросівки доповнюють образ.

Шикарна: 15-річна дочка Полякової надихнула фанатів зухвалим осіннім образомМаша Полякова готова до холодів (instagram.com/mashapolyakova/)

"Ну як вам холод?", - запитала Маша в своїх фоловерів.

"Класно, обожнюю холод", "Шикарна", "Крута", "Фотка вогонь", "Фоточка супер", - написали у коментарях Маші.

Нагадаємо, що Маша не приховує своє особисте життя – вона зустрічається з молодим чоловіком на ім'я Андрій і періодично розбурхує мережу спільними фото з коханим. За словами Королеви ночі, парочка зійшлася ще в період самоізоляції на карантині, навесні. Сама ж Суперблондинка поки не надто серйозно ставиться до вибору дочки і вважає, що це всього лише юнацьке захоплення, тому бойфренда Маші поки в потенційні зяті не записує.

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