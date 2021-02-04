Шикарна: Ешлі Грем в білосніжному боді захопила розкішною фігурою

Ешлі Грем розповіла про своє нове досягнення - модель стала обличчям косметичного бренду St.Tropez. 33-річна знаменитість повідомила про це за допомогою поста, де подякувала за таку честь, адже завжди любила цю марку. У новому кампейні Ешлі з'явилася в чорному облягаючому фігуру платті, а також в білосніжному боді, які зробили Грем просто чарівною. Доповнили лук натуральний макіяж і легкий загар.

Ешлі Грем у новому кампейні (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі позує у відвертому вбранні, сидячи в ліжку в позі лотоса. Після вона додала знімки в купальнику. Золотиста шкіра і свіжий зовнішній вигляд дівчини просто звели з розуму прихильників. "Чудова", "Я вже так хочу спробувати це!", "Боже, ти просто прекрасна", "Красива, незвичайна. З чистою душею", "Ти просто чудова, шикарна, красива, дивовижна діва, я маю на увазі всю красу жінки", "Ти світишся зсередини", - пишуть фолловери молодій мамі.

Нагадаємо, не так давно Ешлі разом зі своїм коханим чоловіком відмітили день народження єдиного поки що сина Айзека. Ешлі на честь такої події записала відео про 12-ти инсайтів, які подарувало їй материнство.