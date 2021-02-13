Шикарна: Надя Дорофєєва в боді тілесного кольору підкорила фанатів красою (відео)
Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Співачка і наставниця у новому сезоні "Голосу країни" Надя Дорофєєва вкотре підкорила своїх фанатів красою.
Співачка показала, як позує для рекламної кампанії в своєму Instagram.
Дорофєєва в боді тілесного кольору і джинсах з високою посадкою позує перед камерою просто на підлозі, на білому килимі з довгим ворсом.
В якості підпису Надя вибрала одне ємне слово: "Posing", - лаконічно написала Дорофєєва.
Надя виглядає спокійною і щасливою, що зразу ж помітили її шанувальники. Вони привітали її з першим концертом і нагадали, що дуже чекають новий альбом співачки.
Надя Дорофєєва (відео: instagram.com/nadyadorofeeva/)
Надю тут же "завалили" компліментами і назвали найгарнішою суддею в її новому проекті.
- Я б сказала - суперпозінг
- Ви прекрасна і найчуттєвіша суддя "Голосу країни"
- DOROFEEVA вчора горіла на першому сольному концерті!
- Позувати так красиво не можна, аж очі сліпить