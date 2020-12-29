Шикарна: Настя Каменських показала, як носити трендовий костюм сезону

Настя Каменських нещодавно шокувала своїх шанувальників новою зачіскою. Дреди-кіски співачці до лиця, але ось фанати побачили в цьому відсилання до образу Юлії Саніної в її новій відеороботі. "Злизано у Саніної", написали вони.

А тепер співачка повернулася до свого звичайного іміджа: волосся в звичайному вигляді вона уклала ззаду, так, що видно тільки пару пасом. Така укладка відмінно підходить до класичного костюма білого кольору, який співачка одягла.

Новий образ Насті (фото: instagram.com/kamenskux)

Укорочені широкі штани, короткий білий топ, а зверху піджак-оверсайз: такий аутфіт вже підкорив всі модні подіуми і присутній в гардеробі будь-якої модниці. Доповнити образ варто вишуканими босоніжками на високому каблуці. Макіяж Настя вибрала в тонах, відповідних їй за кольоротипом, так що варто орієнтуватися на свій. Яскравий образ відмінно підійде для новорічної вечірки. Пробуємо повторити.

Нагадаємо, що нещодавно Потап висловився про свою співпрацю з Ольгою Бузової і назвав своїх фоловерів "долбодятлами".