Шикарна пара: Лілія Ребрик з чоловіком "вигуляли" стильні вбрання на червоній доріжці

Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким вийшли в світ і пройшлися по червоній доріжці в стильних нарядах. Зіркова пара з'явилася на презентації нового сезону каналу "Україна".

Ефектними фото з заходу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Лілія з'явилася перед камерами в оригінальній білій сукні з об'ємними оборками по всій довжині вбрання. Вона доповнила аутфіт бірюзовими туфлями-човниками на шпильці. Красиво укладене волосся, ніжний макіяж і сережки-висульки завершували ефектний лук.

Чоловік ведучої був у чорних брюках і білій сорочці.

Пара позувала в обнімку на червоній доріжці і щасливо посміхалася.

"Новий сезон на каналі Україна обіцяє бути гарячим, насиченим та яскравим!"- зазначила Ребрик.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий позували в обнімку на червоній доріжці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарях зірковій парочці залишили багато теплих слів і компліментів.