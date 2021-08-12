Шикарна пара: Лілія Ребрик з чоловіком "вигуляли" стильні вбрання на червоній доріжці
Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким вийшли в світ і пройшлися по червоній доріжці в стильних нарядах. Зіркова пара з'явилася на презентації нового сезону каналу "Україна".
Ефектними фото з заходу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Лілія з'явилася перед камерами в оригінальній білій сукні з об'ємними оборками по всій довжині вбрання. Вона доповнила аутфіт бірюзовими туфлями-човниками на шпильці. Красиво укладене волосся, ніжний макіяж і сережки-висульки завершували ефектний лук.
Чоловік ведучої був у чорних брюках і білій сорочці.
Пара позувала в обнімку на червоній доріжці і щасливо посміхалася.
"Новий сезон на каналі Україна обіцяє бути гарячим, насиченим та яскравим!"- зазначила Ребрик.
Лілія Ребрик та Андрій Дикий позували в обнімку на червоній доріжці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
У коментарях зірковій парочці залишили багато теплих слів і компліментів.
- Найкрасивіші і найулюбленіші
- Шикарна, талановита пара.
- Ви прекрасні
- Яка ж ви красива та позитивна
- Лілічка, Ви чарівна, захоплююся Вами
- Чудові ві
- Дуже гарна пара
- Яка ж ви неймовірна пара!
- Лілія, ви прекрасна! Успіхів вам!
- Як чудово вісь так безпечно спертися на чоловіче плече!
- Позитивчики
- Обожнюю Вашу сім'ю
- Дуже красива пара
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик блиснула стрункими ніжками у сукні-вишиванці на даху будівлі.