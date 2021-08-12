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Шикарна пара: Лілія Ребрик з чоловіком "вигуляли" стильні вбрання на червоній доріжці

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Києва, Четвер 12 серпня 2021 13:31
Шикарна пара: Лілія Ребрик з чоловіком "вигуляли" стильні вбрання на червоній доріжці Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик разом з чоловіком Андрієм Диким вийшли в світ і пройшлися по червоній доріжці в стильних нарядах. Зіркова пара з'явилася на презентації нового сезону каналу "Україна".

Ефектними фото з заходу артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Лілія з'явилася перед камерами в оригінальній білій сукні з об'ємними оборками по всій довжині вбрання. Вона доповнила аутфіт бірюзовими туфлями-човниками на шпильці. Красиво укладене волосся, ніжний макіяж і сережки-висульки завершували ефектний лук.

Чоловік ведучої був у чорних брюках і білій сорочці.

Пара позувала в обнімку на червоній доріжці і щасливо посміхалася.

"Новий сезон на каналі Україна обіцяє бути гарячим, насиченим та яскравим!"- зазначила Ребрик.

Шикарна пара: Лілія Ребрик з чоловіком &quot;вигуляли&quot; стильні вбрання на червоній доріжціШикарна пара: Лілія Ребрик з чоловіком &quot;вигуляли&quot; стильні вбрання на червоній доріжці

Лілія Ребрик та Андрій Дикий позували в обнімку на червоній доріжці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарях зірковій парочці залишили багато теплих слів і компліментів.

  • Найкрасивіші і найулюбленіші
  • Шикарна, талановита пара.
  • Ви прекрасні
  • Яка ж ви красива та позитивна
  • Лілічка, Ви чарівна, захоплююся Вами
  • Чудові ві
  • Дуже гарна пара
  • Яка ж ви неймовірна пара!
  • Лілія, ви прекрасна! Успіхів вам!
  • Як чудово вісь так безпечно спертися на чоловіче плече!
  • Позитивчики
  • Обожнюю Вашу сім'ю
  • Дуже красива пара

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик блиснула стрункими ніжками у сукні-вишиванці на даху будівлі.

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Лілія Ребрик
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