Шикарна навіть без ретуші: Аніта Луценко поділилася відвертим фото в басейні

Тренер влаштувала опитування між своїми фоловерами

Відома фітнес-тренер Аніта Луценко висловилася про бодипозитив і своє ставлення до нього. Також експерт розповіла про роль держави в боротьбі із зайвою вагою, висловивши, що вважає, що держава повинна інформувати про шкоду, про правила здорового харчування, наприклад, в школах, допомагати людям справлятися з гіподинамією і набором ваги на державному рівні.

А на цей раз тренер влаштувала опитування на своїй сторінці Instagram, попросивши проголосувати, яке з фото фоловерам більше подобається: перше - без ретуші, або друге - а нею.

Аніта Луценко - за натуральну красу (фото: instagram.com/anitasporty/)

"Я за фото без ретуші, а подруги - любительки фотошопу, вони за. Вам фк подобається більше?", - запитала зірка.

Фолловери запевнили, що обидва фото - шикарні, а ще більше вони зацінили фігуру свого кумира.

Нагадаємо, що нещодавно Аніта Луценко розповіла фоловерам, що ідеальна форма досягається не відмовою від якогось продукту, а збалансованим харчуванням і тренуваннями. Тренер також "вивела формулу", як зробити так, щоб вага рухалася в мінус. Аніта вирушила на кілька днів в Єгипет – і, як виявилося, на шведському столі не так вже багато їжі, так що схуднення гарантовано, запевнила знаменитість.