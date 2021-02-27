Шикарна: Світлана Лобода на ліжку у взутті на підборах підкорила фанатів красою

Співачка Світлана Лобода підкорила своїх фоловерів стильними знімками на шикарному ліжку: співачка позує прямо у взутті на підборах і у вишуканій вечірній сукні.

Світлана запостила кольоровий та чорно-білий варіант фото: наряд співачки відмінно вписався в вишуканий інтер'єр навколо. На Лободі - тільки плаття і прикраси, невеликий клатч лежить поруч на ліжку. Завдяки розрізу на сукні добре видно довгі стрункі ноги Світлани, вона спокусливо дивиться в бік, як би ненароком відкривши губи.

"П'ятниця. Вечір", - лаконічно підписала знімки співачка.

Шанувальники зазначили, що від співачки на цих знімках просто не відвести погляду, а ще попросили скоріше представити свій новий, давно обіцяний, хіт:

Квітнете, від вас віє і накриває щастям

Пісня, Світлана Сергіївна, ну коли ж

Ви - богиня

Так вами захоплююся

Шикарна!

Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)