В шикарній формі: модний Потап і Каменських мікротопі підкорили стилем на відпочинку

Подружжя постали в стильних і ефектних образах

Потап і Настя Каменських чудово відпочили в Туреччині – пара засмагала, каталася на яхті, дегустувала місцеву кухню і проводила вільний час у своє задоволення, набираючись сил і натхнення для нових творчих звершень. Подружжя з задоволенням поділилося фото з мальовничого курорту і "вигулювали" стильні вбрання. Так, пара вже прилетіла до Києва, але продовжує ділиться яскравими фотозгадками.

Співачка на сторінці в Instagram опублікувала знімок з чоловіком, на якому постала в ефектному total white образі. На співачці – мікротоп, трендові бермуди з завищеною лінією талії і стильний кейп. Потап одягнув стильний капелюх, смугасту футболку і шорти у відтінку кемел.

Потап і Настя Каменських показали стильний сімейний підряд (фото: instagram.com/kamenskux)

"Сімейний образ. Оцініть від 1 до 10", - запропонувала співачка. Шанувальники скупали подружжя в компліментах.

Вау, які ви молодці в шикарній формі

Суперові

Гарненькі

Які шикарні

Яка ви чудова пара

Потап скидається тут на Брюса Уилиса

Дуже гармонійна пара!

Також Настя раніше опублікувала фото в білосніжному бікіні. Вона розташувалася на затишному м'якому лежаку з подушками.

Нагадаємо, що раніше Потап зізнався, як називає дружину і показав спільне щасливе фото.