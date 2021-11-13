Шнурівка і нескромний розріз: Кароль в шкірі спокусила сміливим образом за 14 560 грн

Тіна Кароль кружляє голову шанувальникам чуттєвими фотосетами і часто демонструє спокусливі вбрання . Нещодавно вона змінила імідж, обрізавши густий чубок і змінила відтінок волосся. За словами співачки, їй подобається змінюватися і трансформуватися як внутрішнє, так і зовні.

Новий фотосет Тіни в шкіряному костюмі став тому яскравим підтвердженням, а фото і відео в ефектному образі вона запостила в Instagram .

Тіна вибрала комплект з еко-шкіри кольору кемел від українського бренду BLAZY SHOWER, вартістю 560 доларів (близько 14 560 грн).

На зірці - піджак-сорочка з великими накладними кишенями і шнурівкою на спині, спідниця-міді прямого крою з високим розрізом від стегна, декорована пікантною шнурівкою. Українська поп-діва доповнила свій лук витонченими босоніжками на шпильці із зав'язками навколо щиколотки.

Скріншот: blazyshower.com

Тіна віддала перевагу натуральному макіяжу в м'яких природних тонах. У кроткому ролику вона ефектно дефілює і грайливо поправляє волосся і чубок на камеру.

Шанувальники Тіни засипали її компліментами і по достоїнству оцінили новий яскравий образ своєї улюблениці.