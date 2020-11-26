Шопінг з малолітніми: Оля Полякова влаштувала веселий дівич-вечір з доньками

Мама і дівчата вирушили розважатися в центр Києва

Оля Полякова вміє веселитися і проводити час з толком. Вона все встигає і має різнобічні інтереси. За що б не взялася зірка – у неї виходить на ура. Наприклад, артистка чудово виглядає, відмінно готує, вона прекрасна господиня, а ще мама-подружка для своїх дочок – Маші і Аліси. Так, Оля показала в Instagram, як вона проводить час зі своїми дівчинками.

Оля Полякова весь день провела з доньками – Машею і Алісою. Співачка спочатку відправилася з ними на шопінг в торговий центр. Звичайно ж, мама і дівчатка не пішли звідти з порожніми руками і попутно влаштували веселий фотосет.

"Вже і молодша одягається в дорослому магазині", – промовила Оля, показавши фото стильної Аліси в товстій куртці і кумедній масці у вигляді мордочки левеня. Також зображена дівчинка з білим рюкзаком на тлі стелажів відділу з іграшками.

Оля Полякова з доньками сходила на шопінг (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Потім Оля з Машею і Алісою відправили на Поділ – кататися на колесі огляду. Виявилося, що Аліса вперше на цьому атракціоні і трохи боїться висоти. Але мама заспокоїла її і порадила всім, хто ще не встиг покататися, обов'язково це зробити.

Оля з доньками повеселилася в центрі Києва (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Вдома Оля влаштувала примірку обновок і показала зухвале фото з донькою Машею. На Олі – стильне худі з принтом з аніме і спортивні штани. Мама і донька показують язика на камеру.

"Шопінг з малолітніми дітьми. Він такий", – з гумором підписала кадр зірка.

Оля і Маша позували в стильних обновках (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також Оля опублікувала щасливе фото зі своїми улюбленими дочками. Маша зробила макіяж з розмашистими довгими стрілками, а Аліса веселиться на камеру. "Дві, які думають, що вони Богині, і Аліса точно це знає", – підписала кадр співачка.

Оля Полякова з доньками влаштувала дівич-вечір (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова обложила критиків, які обрушилися на неї з-за зухвалого фото.