Досі люблю його: Слава Камінська зізналася в почуттях до колишнього чоловіка

Екс-учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська розговорилася про особисте. Співачка зізналася, що за свої 37 років тричі була закохана, а також розповіла, як ставиться до колишнього чоловіка Едгара.

На знімку Слава відображена в чорно-білому вбранні і з яскравим макіяжем з акцентом на губи.

Слава Камінська розповіла про всіх чоловіків, яких любила (фото: instagram.com/babaslavka)

За словами зірки, вона не розуміє, як можна залишатися ворогами з колишніми коханими. Їй вдалося зберегти теплі стосунки і дружбу з екс-чоловіком, з яким у них народилося двоє дітей.

"Нещодавно натрапила на пост у фб, де заголовком була фраза "після любові не буває дружби". А чи була любов? Звичайно, що все індивідуально і максимально так, як ми це бачимо, або хочемо бачити! Особисто для мене дуже дивно залишатися ворогами після тих почуттів, заради яких ми живемо. Всі ми гості в житті один одного і на мій погляд потрібно цінувати кожну секунду, коли гормони роблять тебе щасливим саме в цей момент і саме з цією людиною", - зазначила Камінська.

Зірка впевнена, що нормальні відносини після розставання - особистий вибір, який може зробити кожен.

"Можливо, я дитина розлучення, свою реальність бачу інакше, але ж поважати, цінувати, любити - це не особливий дар, а базова опція, яка залежить лише тільки від нашого рішення! Любила? Так! Ненавиділа? Так! Ці етапи після розставання проходять багато, але навіщо зациклюватися, коли можна далі продовжувати шукати? І знаходити! І залишатися вдячним! Ми самі малюємо своє "правильно" і "неправильно", "боляче" і "боляче, але не нам". Реально - це наш вибір! Любов робить нас кращою версією себе!" - вважає співачка.

Слава зізналася, що любила у своєму житті три рази, і останній триває зараз. Крім цього, вона зізналася в коханні батькові своїх дітей, колишньому чоловікові Едгару Камінському.

"За 37 років по-справжньому я любила трьох чоловіків. Перше кохання, яке прийшло раптово в 18 років. Ці почуття ніколи не зникнуть з моєї пам'яті, хоча цієї людини вже немає в живих. Пам'ятаю дуже хворобливі розставання, бажання довести, що я зможу бути тією, "яку ти даремно втратив", і так воно і вийшло - я стала тим, ким є! Після я дуже любила батька своїх дітей і до сих пір, незважаючи на біль, яку довелося пережити, люблю його, тому що саме ця людина зробила мене матір'ю двох чудових малюків! Ми могли б потопати в образах і обходити один одного десятими дорогами, але який в цьому сенс, якщо завдяки нашим почуттям на той момент ми пізнали безумовну любов наших дітей!" - відверто розповіла артистка.

Слава Камінська змогла зберегти теплі стосунки з колишнім чоловіком (фото: instagram.com/babaslavka)

Що стосується її нинішньої закоханості, Камінська не поспішає ділитися подробицями.

"Ну і ще один. Тут таємниця, покрита мороком, і історія не закінчена", - інтригує виконавиця.