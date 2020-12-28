Дуже сильно переживала: 73-річна Ротару зізналася, як пережила важкий рік

Софія Ротару розповіла, як дався їй важкий рік самоізоляції через пандемію коронавірусу, і чого їй бракувало найбільше.

Так, у програмі "Світське життя" народна артистка зізналася, що дуже хвилювалася за здоров'я, але найбільше їй не вистачало концертів.

"Звичайно ж хвилювалася. Тому що здоров'я - це найголовніше. Але я зрозуміла, що без моєї професії, без музики, глядачів, пісні неможливо! Я дуже сильно переживала і сьогодні я дуже щаслива", - розповіла Софія Михайлівна після концерту.

Зірка побажала всім здоров'я, і щоб нарешті пандемія коронавірусу відступила.

"Я вийшла на сцену і думаю "ну, нарешті, слава Богу". Бажаю всім позбутися коронавірусу і що б він зник з нашого життя назавжди, і що б всі були здорові. Це найголовніше", - побажала артистка.

У 2020-му році виповнюється 50 років головному хіту Ротару "Червона рута", яку написав легендарний Володимир Івасюк. Сама ж Ротару вважає, що "знайшла цю саму "червону руту" - символ жіночого щастя.

Артистка каже, що ця пісня звучить на кожному її концерті. Тепер вона готується до ювілейного виступу і дуже сподівається, що він відбудеться.

Софія Ротару зробила зізнання про важкий 2020 рік (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що 73-річна Софія Ротару вразила молодим видом на фото з сином Русланом.

Крім того, подейкують, що Ротару змушена продати свою розкішний готель-віллу в Криму.