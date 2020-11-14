Скандальний учасник "Холостячки" виправдався за історію з сином: він залучив до справи адвоката

Назар звернувся до адвоката і має намір оскаржити документ, що позбавляє його батьківських прав

Під час четвертого випуску шоу "Холостячка" глядачі проекту могли спостерігати гучний скандал, який виник прямо на прес-конференції Ксенії Мішиної та кількох учасників, яких вона взяла з собою. Так, раптово з'ясувалося, що Назар Дзівульский, який демонстрував любов до сина Платона на камеру, відмовився від прав на нього. Чоловік вирішив виправдатися в Instagram після виходу випуску на екрани.

Екс-дружина Назара, Людмила, заявила, що він не брав участі в житті хлопчика і навіть офіційно відмовився від батьківства, що підтверджував відповідний документ, який потрапив в руки Ксенії. Також холостячка подивилася звернення Людмили. Жінка зі сльозами на очах розповіла, що батько бачив сина від сили 12 разів, і лише місяць тому зізнався хлопчикові що він – його батько.

Спроби Назара виправдатися закінчилися провалом. Ксенія навіть пригрозила йому своїми юристами, якщо він якось образить колишню дружину після її публічного зізнання. Чоловік покинув проект, не приховуючи роздратування і обурення.

На пост-шоу колишня дружина Назара зі сльозами розповіла, як їй важко було одній піднімати сина.

Назар пішов з проекту після одкровень колишньої дружини (фото: instagram.com/nazzzarich)

"Мені шість років було дуже важко. У мене мама померла, коли Платоші було 1,8. Я просила його забрати сина, коли я мамі похронний одяг купувала, він відмовився. Мені було дуже важко. Коли дитина пішла до школи, він навіть не запитав, як його успіхи", - сказала Людмила.

Назар вирішив внести ясність, звернувшись до глядачів проекту зі сторінки в Instagram.

"Я скажу так – з мене не слід брати приклад. Я не кажу, що я хороший батько. Я був, є і буду. Справжні хороші люди подають приклад, а не пригнічують інших. Я за свої вчинки несу відповідальність, я буду йти далі і набиратися більше сил і доводити сам собі, що я можу це зробити", – заявив екс-учасник "Холостячки".

Назар має намір оскаржити позов дружини (фото: instagram.com/nazzzarich)

Крім того, чоловік звернувся до адвоката, який дав правову оцінку непростій ситуації. Свій похід до юриста-тезки Назара Івановича він зняв на камеру.

"Мама сина Назара подала позов до суду щодо позбавлення його батьківських прав. Оцінивши позовну заяву, вважаю, що даний позов не підлягає задоволенню, оскільки він безпідставний. При цьому він не підтверджується жодними доказами", - заявив адвокат.

Юрист зазначив, що він подав відзив на позовну заяву, де міститься безліч контраргументів. Наприклад, Назар надав квитанції по сплаті аліментів, яку здійснює на регулярній основі.

Назар звернувся до адвоката з проханням вирішити непросту ситуацію (фото: instagram.com/nazzzarich)

"Позивач належним чином виконує свої батьківські зобов'язання, він ніколи від них не ухилявся, намагався у вихідні, святкові дні та у вільний від роботи час забирати сина, гуляти з ним, відвідувати церкву. Підбиваю підсумки. Думаю, що суд прийде до висновку, що дану позовну заяву подано не в інтересах сина, а в інтересах матері по відношенню до Назара. Оскільки у неї, можливо, виникла якась неприязнь до нього", - запевнив адвокат.

"Ставтеся один до одного з повагою. Ставлюся до мами Платона з повагою. Моя історія мене багато чому навчила. Тому цінуйте кожен день", – резюмував екс-учасник "Холостячки".

Назар зробив висновки з непростої історії з сином (фото: instagram.com/nazzzarich)

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина назвала запоруку чоловічого успіху у протилежної статі.