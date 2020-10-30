Скарлетт Йоханссон і Колін Джост таємно одружилися: усі подробиці

Ще одна пара узаконила свої стосунки

Скарлетт Йоханссон і Колін Джост заручились ще у травні 2019-го року після двох років знайомства. Вперше вони оголосили світові про свій роман, коли в грудні минулого року Скарлетт вже в шостий раз приймала гостей на шоу Saturday Night Live. Під час свого вступного монологу вона сказала: "Я просто хочу сказати, що це місце так багато значить для мене. У мене тут так багато друзів, і я зустріла тут любов всього свого життя. З Різдвом"... Раніше в цьому році Джост супроводжував Йоханссон на кількох церемоніях нагородження за її ролі у фільмах "Історія шлюбу" і "Кролик Джоджо".

Пара нарешті узаконила відносини (фото: скріншот (фото: instagram.com/elleaus)

Як і багато заручених пар, Скарлетт і Колін були змушені відкласти весілля за пандемії COVID-19. У липні Джост зазначив в одному з інтерв'ю, що вони хочуть почекати. "Ми навіть не знаємо, що дозволено законом, вірно? Ще не час збирати всіх ваших літніх родичів з групи ризику в одну велику групу", - сказав він в інтерв'ю Entertainment Tonight .

Але, схоже, закохані втомилися чекати. У минулі вихідні вони таємно зв'язали себе узами шлюбу на інтимнійї церемонії. Інформація про це з'явилася в Instagram-акаунті Meals on Wheels America. Примітно, що ні Йоханссон, ні Джост, що з'явилися на минулих вихідних в епізоді Saturday Night Live Адель, не прокоментували цю новину.

Новина появилавилась в пості Meals on Wheels America(фото: instagram.com/mealsonwheelsamerica)

"Ми дуже раді повідомити новину про те, що Скарлетт Йоханссон і Колін Йост одружилися у вихідні на інтимній церемонії зі своїми найближчими родичами і коханими відповідно із заходами безпеки COVID-19, зазначеними CDC. Їх весільна бажання - допомогти змінити ситуацію на краще для вразливих літніх людей в цей важкий час, підтримавши @mealsonwheelsamerica. Будь ласка, подумайте про те, щоб зробити пожертву на честь щасливої пари, натиснувши на посилання в нашій біографії ", - написала організація в Instagram.

Замість фотографії молодят в Meals on Wheels було опубліковано зображення порома на Стейтен-Айленд з написом "Jost Married".

Це перший шлюб для Коліна (фото: instagram.com/colinjost)

Нагадаємо, це перший шлюб Джоста і третій - для Йоханссон. Раніше вона була заміжня за Райаном Рейнольдсом (2008-2010) та Роменом Дориаком (2014-2017). Від другого шлюбу актриса виховує дочку Розу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гвен Стефані виходить заміж за свого коханого після 5 років стосунків.