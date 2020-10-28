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Вона сказала "так": 51-річна Гвен Стефані виходить заміж за Блейка Шелтона

Новость на русском → Середа 28 жовтня 2020 17:31
Вона сказала "так": 51-річна Гвен Стефані виходить заміж за Блейка Шелтона Гвен Стефані (фото: кадр з відео youtube.com/Gwen Stefani)
Автор: Lite

Радісну новину співачка повідомила фанатам сама

Гвен Стефані влаштувала справжній сюрприз шанувальникам, повідомивши, що виходить заміж. Варто зазначити, що цієї новини вони чекають вже близько 5 років - з початку відносин знаменитої співачки та кантрі-музиканта. Пара познайомилася на зйомках шоу The Voice, і між ними досить швидко зав'язалися стосунки. Правда, обидва переживали нелегкі часи. Гвен не так давно розлучилася зі своїм чоловіком Гевіном Россдейлом після 14 років шлюбу. А Блейк розлучався з дружиною Мірандою Ламберт. Але поступово новий роман витіснив старі переживання.

Вона сказала &quot;так&quot;: 51-річна Гвен Стефані виходить заміж за Блейка Шелтона

Співачка поділилася радісною новиною (фото: instagram.com/gwenstefani)

Оскільки Гвен Стефані і Блейк Шелтон досить швидко заслужили статус ідеальної пари, їх періодично атакували запитаннями про весілля. "Ви ж розумієте, що ми зустрічаємося не просто так. Все це обов'язково буде", - відповідали ухильно зірки. І ось нарешті довгоочікувану пропозицію зроблено!

Радісну новину Гвен повідомила, запостивши фото, де вона демонструє кільце. "Так, будь ласка", - написав Стефані. Це ж фото опублікував і коханий зірки. "Гей, Гвен Стефані, спасибі, що врятувала мій 2020-й... І протягом всього свого життя... я буду любити тебе. Я почув "Так"!", - підписав кадр 44-річний Шелтон.

Вона сказала &quot;так&quot;: 51-річна Гвен Стефані виходить заміж за Блейка Шелтона

Гвен Стефані виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/gwenstefani)

Обох музикантів засипали привітаннями та побажаннями. Фанати не можуть натішитися, що щасливою парою в шоу-бізнесі стало на одну більше.

Пізніше знаменитість, яка відома також своєю вічно молодою зовнішністю і стрункою фігурою, виклала свій новий образ. Зірка з'явилася в спокусливому сріблястому костюмі і колготках сіточкою. Яскравий образ їй створили для чергового ефіру популярного телешоу The Voice.

Раніше на цій же програмі Гвен з'явилася у вбранні від українського дизайнера.

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