Вона сказала "так": 51-річна Гвен Стефані виходить заміж за Блейка Шелтона

Радісну новину співачка повідомила фанатам сама

Гвен Стефані влаштувала справжній сюрприз шанувальникам, повідомивши, що виходить заміж. Варто зазначити, що цієї новини вони чекають вже близько 5 років - з початку відносин знаменитої співачки та кантрі-музиканта. Пара познайомилася на зйомках шоу The Voice, і між ними досить швидко зав'язалися стосунки. Правда, обидва переживали нелегкі часи. Гвен не так давно розлучилася зі своїм чоловіком Гевіном Россдейлом після 14 років шлюбу. А Блейк розлучався з дружиною Мірандою Ламберт. Але поступово новий роман витіснив старі переживання.

Співачка поділилася радісною новиною (фото: instagram.com/gwenstefani)

Оскільки Гвен Стефані і Блейк Шелтон досить швидко заслужили статус ідеальної пари, їх періодично атакували запитаннями про весілля. "Ви ж розумієте, що ми зустрічаємося не просто так. Все це обов'язково буде", - відповідали ухильно зірки. І ось нарешті довгоочікувану пропозицію зроблено!

Радісну новину Гвен повідомила, запостивши фото, де вона демонструє кільце. "Так, будь ласка", - написав Стефані. Це ж фото опублікував і коханий зірки. "Гей, Гвен Стефані, спасибі, що врятувала мій 2020-й... І протягом всього свого життя... я буду любити тебе. Я почув "Так"!", - підписав кадр 44-річний Шелтон.

Гвен Стефані виглядає неймовірно молодо (фото: instagram.com/gwenstefani)

Обох музикантів засипали привітаннями та побажаннями. Фанати не можуть натішитися, що щасливою парою в шоу-бізнесі стало на одну більше.

Пізніше знаменитість, яка відома також своєю вічно молодою зовнішністю і стрункою фігурою, виклала свій новий образ. Зірка з'явилася в спокусливому сріблястому костюмі і колготках сіточкою. Яскравий образ їй створили для чергового ефіру популярного телешоу The Voice.

Раніше на цій же програмі Гвен з'явилася у вбранні від українського дизайнера.