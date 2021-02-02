Сказала "так": Слава Камінська в прозорій білій сукні зі шлейфом заінтригувала заявою

Слава Камінська з гурту НеАнгели відмінно відпочила на Мальдівах з дітьми, нянею і подругами. Нещодавно вона похвалилася доставкою розкішного букета червоних троянд і повідомила, що знайти на острові квіти і організувати їх транспортування – не так просто, тому такий подарунок і особливу увагу невимовно порадували співачку. А тепер вона й зовсім вирішила заінтригувати шанувальників остаточно, з'явившись в прозорій білосніжній сукні зі шлейфом, що нагадує весільну.

На мальовничому знімку Слава з легким макіяжем у красивому вбранні розташувалася на пляжі на зрубі дерева, за ними – безмежний чистий океан (до речі, Слава нещодавно захоплювалася тим, яка чиста вода на Мальдівах).

"Я сказала йому ..... так.... Продовження в наступному пості", - заінтригувала підписом до знімка артистка.

"Вітаю! Злагди та кохання", - прокоментувала кадр Наталія Гордієнко (дружина колишнього народного депутата "Партії регіонів" Володимира Кацуби), яку раніше Слава назвала "свекрушенька" і спровокувала чутки про роман з її сином нардепом 7 скликання і екс-членом правління НАК "Нафтогаз" Сергієм Кацубою. У сторіс зірки якось навіть промайнув спільний кадр з ним.

Шанувальники тут же кинулися вітати співачку, але та постаралася зберегти інтригу.

Пощастило йому, однак. Краса

Чекаємо всіх подробиць

Яка ніжна краса

Яка очаровашечка

Дуже милий і ніжний образ

Гарне плаття! Нагадало морську зірку

Красуня! Просто дівчина вогонь

До речі, деякі підисниці зірки вирішили, що "так" вона сказала розкішній сукні, а не обранцеві. "І я б сказала їй так. Вона розкішна. Просто краса", "Я б такому платтю теж сказала "так", - писали фолловери Слави.