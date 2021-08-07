"Скажіть, лікарю": Потап заговорив про зміни в зовнішності після милого селфі з Настею
Потап і Настя Каменських разом з мамами і подругою сім'ї Ганною Андрійчук відпочивають у Хорватії. Артисти зізналася, що довго чекали спільну відпустку і тепер не можуть натішитися тому, що проводять разом безтурботний час серед курортних красот. Не обходиться без безлічі фото і відео - Потап стійко відгукується на прохання дружини зняти її у вигідному ракурсі, за що вже отримав звання ідеального чоловіка.
Так, на сторінці в Instagram Настя запостила розслаблене Селфі з чоловіком.
На фото – співачка задумливо дивиться прямо в камеру, прикривши рукою підборіддя і перекинувши розкішну копицю волосся на одну сторону. Потап розмістився трохи віддалік - він сховав очі за сонячними окулярами і пригорнувся ближче до Насті, щоб потрапити в кадр.
Потап і Настя Каменських звернулися до шанувальників з пропозицією (фото: instagram.com/kamenskux)
"Придумайте назву до цієї фотографії", - звернулася до шанувальників із завданням Настя. Першим відреагував Потап. "Скажіть, лікарю, може мені зменшити підборіддя?"- запропонував він свій варіант.
Коментатори вирішили повправлятися в дотепності і завалили закоханих компліментами.
- Кіт Базиліо і лисиця Аліса.... Дуже красиві
- Коли дружина змусила фоткатися
- Настя красива, Потапчик - молодець!
- У Насті хороший смак
- Які ж Ви чудові. Рідкісні гуморні, легкі, але глибокі люди
- Розчиняючись в коханні один одного, дивимося ми на світ з злегка загадковою посмішкою
- Щасливі разом
- Красива пара
- "Настя, без мене селфі у тебе не буде"
- Настя задумалася... а Льоша задоволений
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала свекруху - маму Потапа Людмилу Анатоліївну.