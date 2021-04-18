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Казка закінчилася? У мережі з'явилися чутки про розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

Новость на русском → Неділя 18 квітня 2021 16:07
Казка закінчилася? У мережі з'явилися чутки про розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта Ксенія Мішина та Олександр Эллерт (фото: instagram.com/dominic_ana_photographer)
Автор: Lite

У мережі з'явилися чутки про те, що головна героїня шоу "Холостячка", актриса Ксенія Мішина розлучилася зі своїм обранцем - переможцем проекту Олександром Еллертом. Пара жила разом, проводила багато часу один з одним і навіть розмовляла про весілля.

Однак зараз шанувальники підозрюють, що казці прийшов кінець. Фанати припустили, що вони більше не разом, виходячи з того, що актриса видалила практично всі спільні фото з коханим зі свого аккаунта в Instagram.

Крім цього, Мішина також відписалася від Еллерта, що теж не залишилося непоміченим.

А днями син Ксенії Платон відсвяткував свій 9-й день народження, на якому не були присутні ні Олександр, ні його дочка Еля. Це видно з фото зі свята, які актриса виклала в мережі.

Казка закінчилася? У мережі з'явилися чутки про розставання Ксенії Мішиної та Олександра ЕллертаКазка закінчилася? У мережі з'явилися чутки про розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

Мішина Ксенія показала фото з дня народження сина Платона (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Під цією публікацією стурбовані шанувальники почали засипати Ксенію питаннями про Олександра і гадати, чи розійшлися вони. Та залишає їх без відповіді.

  • Навіщо ж так жорстоко Ксю з Сашею вчинила: відписатися від коханого і видалила всі спільні фото! Це якою головою треба думати, щоб так миттєво вчинити. Ну посварилися трохи або багато (ми про це ніколи не дізнаємося). Але відписуватись — це вже нонсенс
  • Еллерт де?
  • А тепер всі дружно схрестили пальці в надії, що Мішина все ще Сашина
  • А де Саша?
  • Елю з Сашею не запросили на свято?
  • А де Еля?
  • Схоже, що казка закінчилася. Дуже шкода
  • Шкода що немає з вами Саші і Елі
  • Невже розійшлись з Еллертом?
  • По ходу і не було жодних стосунків з Еллертом... не буває, щоб такі почуття і бац і розлучилися... По ходу контракт відпрацьовували... Ех, як шкода, так гарно зі сторони це все виглядало...

У той же час у Еллерта в Instagram-акаунті збереглися фото з Мішиною, до того ж він навіть привітав Платона з днем народження і опублікував зворушливі кадри.

Відзначимо, що зараз артистка перебуває в Хорватії на зйомках. А в своїх історіях Олександр показував, як на машині відправився в Європу - а саме, в ту ж Хорватію. Так що можливо, що чоловік поїхав до коханої і у них все в порядку.

Олександр Еллерт приїхав до Хорватії, де знімається Ксенія Мішина (відео: Youtube)

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина зізналася, що перехворіла на коронавірус, і показала забавне постільне фото з Олександром Еллертом.

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