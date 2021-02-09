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Як у казці: Наталя Могилевська захопила шанувальників зимовим луком на прогулянці

Новость на русском → Вівторок 09 лютого 2021 15:15
Як у казці: Наталя Могилевська захопила шанувальників зимовим луком на прогулянці Наталя Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Українська співачка Наталія Могилевська справжній зимі в Україні, здається, тільки рада. Вона показала, як розважається в снігу і запросила всіх шанувальників до себе в сторіс - там їх чекав сюрприз.

Справжню зимову казку вона запостила у своєму Instagram.

Наталія демонструє зимовий лук - широкі джинсми, пальто і головний убір - кепі, співачка так тепло одяглася, що на відео її спочатку можна було не впізнати. Могилевська підкидає сніг - і весело сміється. Видно, що співачка рада справжньої зими.

"Зайдіть до мене в сториз, хочу вам дещо показати", - написала співачка.

Наталя Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

У сторіс вона привітала всіх з Новим роком - і показала свою собаку. Радісна, вона стала викладати відео собак своїх шанувальників. Наталія зазначила, що така погода - "просто клас".

Фанати в коментарях погодилися з співачкою:

  • Яка сьогодні зима... Просто казка. Тихо падає сніжок, невеликий морозець, краса
  • Супер
  • Наташа, ти супер, я тобою захоплююся

Нагадаємо, що Наталя Могилевська заговорила про любов до колишнього: це все ретроградний Меркурій.

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