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Як у казці: Віра Брежнєва заворожила атмосферними кадрами в лавандовому раю

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Італія, Неділя 11 липня 2021 13:34
Як у казці: Віра Брежнєва заворожила атмосферними кадрами в лавандовому раю Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе в Москві, зачарувала шанувальників новими знімками з неймовірно мальовничого місця - лавандового поля.

Атмосферні фото в ефектному вбранні артистка опублікувала в Instagram.

Віра позувала серед квітучих рядів лаванди в шовковій жовтій сукні в білизняному стилі з оголеними плечима. Стильний аутфіт вигідно підкреслив стрункі форми і пишні груди артистки. Волосся вона залишила розпущеним і воно красиво спадало на плечі зірки.

Відзначимо, що знімки були зроблені на заході сонця, що додало їм особливої атмосфери і казковості. Судячи з геотегу, поле знаходиться десь в Італії.

"Ти така золота", - підписала кадри знаменитість англійською мовою.

Як у казці: Віра Брежнєва заворожила атмосферними кадрами в лавандовому раюЯк у казці: Віра Брежнєва заворожила атмосферними кадрами в лавандовому раю

Віра Брежнєва зачарувала фотосесією серед лаванди (фото: instagram.com/ververa)

Брежнєва також виклала відео, на якому вона ефектно йде або біжить серед лаванди. Як зазначила співачка, його зняв її чоловік Костянтин Меладзе.

Шанувальники прийшли в захват і викупали Віру в компліментах в коментарях.

  • Як же красиво! Які квіти! Моя мрія
  • Світла людина
  • Тут чарівно все
  • Як красиво
  • Фантастика
  • Неймовірна
  • Прекрасна і сонячна
  • Виткана з сонця
  • Яка краса неймовірна, очманіла, заворожує і засліплює променями
  • Віра ніби виткана з золота, виблискує і вабить. Чарівно
  • Незрівнянно красиво!
  • Красива Віра в красивому платті в прекрасному місці!!!

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва зізналася, що вона їсть, щоб виглядати ідеально.

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Віра Брежнєва
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