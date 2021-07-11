Як у казці: Віра Брежнєва заворожила атмосферними кадрами в лавандовому раю
Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе в Москві, зачарувала шанувальників новими знімками з неймовірно мальовничого місця - лавандового поля.
Атмосферні фото в ефектному вбранні артистка опублікувала в Instagram.
Віра позувала серед квітучих рядів лаванди в шовковій жовтій сукні в білизняному стилі з оголеними плечима. Стильний аутфіт вигідно підкреслив стрункі форми і пишні груди артистки. Волосся вона залишила розпущеним і воно красиво спадало на плечі зірки.
Відзначимо, що знімки були зроблені на заході сонця, що додало їм особливої атмосфери і казковості. Судячи з геотегу, поле знаходиться десь в Італії.
"Ти така золота", - підписала кадри знаменитість англійською мовою.
Віра Брежнєва зачарувала фотосесією серед лаванди (фото: instagram.com/ververa)
Брежнєва також виклала відео, на якому вона ефектно йде або біжить серед лаванди. Як зазначила співачка, його зняв її чоловік Костянтин Меладзе.
Шанувальники прийшли в захват і викупали Віру в компліментах в коментарях.
- Як же красиво! Які квіти! Моя мрія
- Світла людина
- Тут чарівно все
- Як красиво
- Фантастика
- Неймовірна
- Прекрасна і сонячна
- Виткана з сонця
- Яка краса неймовірна, очманіла, заворожує і засліплює променями
- Віра ніби виткана з золота, виблискує і вабить. Чарівно
- Незрівнянно красиво!
- Красива Віра в красивому платті в прекрасному місці!!!
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва зізналася, що вона їсть, щоб виглядати ідеально.