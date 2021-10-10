Казкова: Аліна Гросу в розкішних весільних вбраннях спантеличила планами на майбутнє
Аліна Гросу довго не давала коментарів з приводу свого роману з російським актором і режисером Романом Полянським, але щасливі і романтичні фото парочки говорили самі за себе. І ось, закохані, нарешті, розговорилася, і заявили про свої почуття привселюдно. Роман переїхав слідом за обраницею в Україну і навіть заспівав. А ось Аліна вирішила крім творчого життя зайнятися ще й бізнесом - вона всерйоз задумалася про відкриття салону весільних нардів!
На сторінці в Instagram вона покрасувалася в шикарних сукнях для особливого дня і вирішила порадитися з шанувальниками.
"Дорогі мої, привіт. Яка з цих суконь вам особливо до душі? Як вам ідея, щоб я відкрила свій власний салон весільних суконь?А це сукні з салону моєї улюбленої тітки", - написала під відео співачка.
До речі, родичка артистки тримає салони весільних нарядів у Чернівцях. Саме в сукнях з магазину тітки Аліна виходила заміж за російського бізнесмена Олександра Комкова (через півроку пара розійшлася).
Аліна приміряла шикарні сукні з пишними спідницями, корсетними ліфами, що спокусливо підкреслюють декольте, довгим шлейфом, один з нарядів був розшитий акуратними золотими вензелями. Зірка зібрала волосся з дрібними кучерями в пишну зачіску і уклала ззаду, відкривши обличчя і плечі.
Шанувальники підтримали ідею Аліни організувати свій приємний в усіх відношеннях бізнес. А також оцінили, як вона виглядає в нарядах для найщасливішого дня в житті нареченої.
- Якщо це до душі, то чому б і ні! Всі сукні дуже красиві
- Мені з золотою вишивкою дуже сподобалося. Аліна, це гарна ідея
- Всі розкішні, але 2 по-особливому
- Всі дуже красиві, 2 варіант в розшитий золотом - бомба!
- Пора відкривати салон
- Перше не дуже вразило; 2 - чудове, ви в ньому як лялечка Барбі з дитинства; 3 - в цьому можна сміливо зніматися у фільмі "Величне століття"
- Вони всі неймовірні. Просто королівські
- Золоте і перше просто шедеври
- Казкова
- Всі красиві, але 3 найніжніше
Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу розкрила правду про зміни у зовнішності.